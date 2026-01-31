Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalanmıştı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sertçelik hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek ya da başka bir suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürme” suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlattı. Sertçelik’in 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’ye getirildi

Bakan Yerlikaya, Sertçelik’in Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ve Macaristan polisi koordinesinde Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bir dönem “M7” kod adıyla gizli tanık olarak ifade veren, daha sonra sanık konumuna geçen Sertçelik’in, Ayhan Bora Kaplan isimli suç örgütünün iki numarası olduğu belirtilmişti.

