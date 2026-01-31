Ekonomi
En düşük emekli maaşı farkı için tarih netleşti
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından, ocak ayına ilişkin maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih açıklandı.
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve birçok alanda düzenleme içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ocak ayında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylıkları için fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı da belli oldu.
Fark ödemeleri 4 Şubat’ta yapılacak
Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme doğrultusunda, ocak ayına ait 3 bin 119 liralık emekli maaşı farkı 4 Şubat’ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Emekli maaşı farkı için SGK’dan açıklama geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.