En düşük emekli maaşı farkı için tarih netleşti

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve birçok alanda düzenleme içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında ocak ayında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylıkları için fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı da belli oldu.

Fark ödemeleri 4 Şubat’ta yapılacak

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme doğrultusunda, ocak ayına ait 3 bin 119 liralık emekli maaşı farkı 4 Şubat’ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Emekli maaşı farkı için SGK’dan açıklama geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

