ABD genelinde ICE karşıtı “ulusal kapanma” çağrısı karşılık bulmadı

ABD’de cuma günü birçok kentte Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi’ne karşı eş zamanlı protestolar düzenlendi. “Ulusal kapanma” başlığıyla duyurulan eylemlerde, iş bırakma, okula gitmeme ve alışveriş yapmama çağrısı yapıldı. Ancak ülke genelinde beklenen yaygın katılımın sağlanamadığı gözlendi.

Eylemler sosyalist ve komünist gruplar öncülüğünde yapıldı

Protestoların organizasyonunda, kendilerini sosyalist ve komünist olarak tanımlayan çok sayıda yapı yer aldı. Parti for Socialism and Liberation (PSL), People’s Forum, CodePink ve BreakThrough News gibi grupların eylemlerde aktif rol üstlendiği aktarıldı. Söz konusu yapıların, teknoloji milyarderi Neville Roy Singham tarafından finanse edilen bir ağla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

ABD’de “Ulusal kapanma” çağrısı sınırlı kaldı

ABD‘de eylemler, “iş yok, okul yok, alışveriş yok” sloganıyla duyurulurken, ICE operasyonlarının durdurulması ve kurumun fonlarının kesilmesi talep edildi. Protestolarda “STOP ICE TERROR NOW” yazılı pankartlar taşındı. Ancak birçok noktada göstericilerin kısa süre içinde dağıldığı ve günlük yaşamın normale döndüğü gözlendi.

Demokrat Parti’ye yakın gruplar da destek verdi

Eylem çağrısına, Demokrat Parti ile bağlantılı bazı sivil toplum ve aktivist ağlarının da destek verdiği belirtildi. Indivisible adlı ulusal aktivist ağın bazı yerel yapılanmalarının protestolara destek açıklaması yaptığı kaydedildi. Bu durum, protestoların tabandan gelen bir hareket mi yoksa siyasi bir mobilizasyon mu olduğu tartışmalarını gündeme getirdi.

Yerel eylemler Connecticut ve Minnesota’da öne çıktı

Connecticut eyaletinde New London Belediye Binası önünde düzenlenen gösteride, polis güvenlik önlemleri alırken protestonun barışçıl şekilde sürdüğü bildirildi. Göstericiler, ICE ile yaşanan temaslarda hayatını kaybeden kişileri andı. Minneapolis’te ise federal ajanların karıştığı iki ölüm sonrası tepkilerin arttığı ifade edildi.

Bazı işletmeler sembolik olarak kapandı

Bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler, protestoya destek amacıyla bir günlüğüne kapalı kalacaklarını duyurdu. California merkezli bir spor salonu zincirinin, çalışanların ücretlerini ödemeye devam ederek kapatma kararı aldığı belirtildi.

