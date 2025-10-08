Cehennem Necati tutuklandı

Cehennem Necati, Almanya’da güçlendi

Almanya’da suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan ve İzmir’de gözaltına alınan “Cehennem Necati” lakaplı Necati Arabacı tutuklandı. Asıl ismi Coşkun Necati Arabacı’nın diğer lakabı ise “Köln’ün babası”. Almanya’daki suç örgütü Hells Angels’ın yöneticisi olduğu belirtilen Arabacı, daha önce bu ülkede defalarca hapis yattı. 1972 yılında dünyaya gelen Arabacı, 1990’lı yıllarda suç dünyasına girdi ve Köln’deki genelevler bölgelerinde nüfuz sahibi oldu. 2022 yılında tutuklanan Necati Arabacı, suç örgütü lideri olmak, fuhuşa zorlamak, insan kaçakçılığı ve soygun suçlarından 9 yıl hapse çarptırıldı. 2007 yılında dönmemesi şartıyla Almanya‘dan sınır dışı edilen Arabacı, Türkiye’de de güçlendi. “Cehennem Necati” lakaplı suç örgütü yöneticisinin Güney Amerika’da eroin kaçakçılığı yaptığı da iddia ediliyor. 2015’te Avrupa Birliği çapında arama kararı çıkarılan Arabacı, 2018’de Türkiye’de tutuklanmış, ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Son olarak 2023’te bir diğer suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde boy gösteren Necati Arabacı, dün gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.