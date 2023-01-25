Son Dakika: Akdeniz’de Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 15:37’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Deprem Antalya ve Muğla başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları depremin en az 20 saniye sürdüğünü bildiriyor.

AFAD ise depremin merkez üssünün Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıkları olduğunu belirtirken büyüklüğünü 5.4 olarak bildirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları depremin İzmir’den dahi hissedildiğini yazdı.

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