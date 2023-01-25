Dev Grup Türkiye’ye Geliyor: Sigur Ros İstanbul Konseri Temmuz’da

Dünyanın En Büyük Post – Rock Gruplarından Sigur Ros Türkiye’ye geliyor. Sigur Ros İstanbul konseri 28 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta.

Melodik, klasik ve minimalist öğelerle bezeli şarkılarıyla dünyada kendine büyük bir hayran kitlesi yaratan İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós Yüzdeyüz Müzik katkılarıyla İstanbul’un gözde mekanı KüçükÇiftlik Park’ta Türk hayranlarıyla buluşacak!

Hem İzlandaca hem de kendi yarattıkları “Hopelandish” isimli dilde yazdıkları şarkılarıyla bilinen grup dünyada 2 milyondan fazla albüm satmayı başardı.

7 albüm ve 2 film ile dünyanın en büyük progresif rock grupları arasında yer alan ve harika sahne performanslarıyla hayranlarını mest eden Sigur Ros, müziğinde klasik elementlerle yenilikçi sound’ları bir araya getiriyor.

1997’de yayınlanan Von adlı ilk albümü ile dikkat çeken grup 1998’de çıkan Ágætis byrjun albümü ile gerçek anlamda isimlerini dünyaya duyurdu.

Post-rock, klasik müzik, ambient ve dream pop gibi farklı tarzlardan izler taşıyan müzikleriyle son olarak 2019’da Variations On Darkness ve 22° Lunar Halo albümlerini yayımladı. İsmi, Jónsi’nin grubun kurulduğu günde doğan kız kardeşi Sigurrós’tan gelen grup, ayrıca tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde de konuk olarak yer aldı.

Progresif müziğin lider isimleri olarak gösterilen grubun 2023’e yazına damga vuracak olan konseri Epifoni ve URU organizasyonuyla gerçekleşecek.

Biletix’te etkinlik sayfası açılırken bilet fiyatları henüz belli değil.

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