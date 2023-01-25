Juventus, Efsane Gianni Agnelli’yi Anıyor

L’Avvocato’suz 20 yıl: Juventus efsanevi Gianni Agnelli’yi anıyor.

Yirmi yıl önce Juventus, tarihi boyunca en önemli simgelerinden birini kaybetti. 24 Ocak 2003’te 81 yaşında geride benzersiz bir miras bırakarak vefat eden eski başkanı ve sahibi Gianni Agnelli ölümünün 20. yılında anılıyor.

Eski patron, zamanında İtalya’nın en zengin adamlarından biriydi. Aynı zamanda tüm dünyadaki tasarımcılara ilham veren bir moda ikonu olarak görülüyordu.

FIAT şirketinin başkanı olarak, L’Avvocato olarak tanınan Agnelli’nin tüm yoğunluğu Juventus’u yakından takip etmesine ve kulüple ilgili tüm meselelerle ilgilenmesine hiçbir zaman engel olmadı. Siyah beyazlı futbolcuları daha yakından izlemek için sık sık antrenman seansına habersiz gelirdi.

Gianni, ölümünün ardından mirasını devralan mevcut Juventus çoğunluk sahibi John Elkann’ın büyükbabasıydı. Aynı zamanda eski kulüp başkanı Andrea Agnelli’nin amcasıydı.

Kulübün resmi internet sitesinden efsane başkana saygı duruşunda bulunulan açıklamanın tamamı şöyle:

“20 yıl geçti ama hala dün gibi.

24 Ocak 2003’te Gianni Agnelli aramızdan ayrıldı ve hikayesi bir anda efsane oldu.

İtalya’nın tanıdığı en büyük girişimcilerden birinin efsanesi, bütün bir ulusun en çok yönlü, çekici ve ikonik kişiliklerinden birinin hikayesi.

Ancak bizim için l’Avvocato, başardıklarından daha fazlasıydı ve her zaman da öyle olacak.

Gianni Agnelli, Juve için harika bir başkan, yol gösterici bir ışık, bir stil örneği ve aşkın vücut bulmuş haliydi. Agnelli sürprizlerle doluydu; telefonda, oyuncularla ve antrenörlerle, neredeyse her zaman habersiz geldiği sahada. Sadece nasıl giyindiğiyle değil, konuştuklarıyla da benzersizdi. Zeki ve esprili yorumları her zaman yeni bir bakış açısı, gülümseyecek ve çoğu zaman üzerinde düşünülecek bir şey sunuyordu.

20 yıl geçmiş olabilir ama yine de l’Avvocato’yu her gün özlüyoruz.”

Gianni Agnelli’nin Efsane Arabaları

Gianni Agnelli’nin kullandığı arabalar, ölümünden 20 yıl sonra bile bir efsane olmaya devam ediyor. Küçük yaşlardan itibaren büyük bir motor tutkunu olan Agnelli, benzersiz bir karaktere sahip arabaları sürmek için gerçek bir tutkuya sahipti.

Gianni Agnelli’nin sahip olduğu otomobiller listesinde gezinirken, Fiat 130 veya Lancia Delta Cabrio gibi türünün tek örnekleri de var.

İşte Agnelli’nin Efsane Arabalarından Bazıları: Lancia Delta Cabrio

“Saint Moritz’e gidecek bir Delta Cabrio istiyorum!” Bu talep, 1992 yılında Gianni Agnelli’ye ait üstü açılır Lancia Delta’nın yaratılmasına yol açtı.

Torino teknisyenleri, bir Lancia Delta Evoluzione’den yola çıkarak Avvocato için üstü açılır bir versiyon yarattı. Sonuç? Metalik gri Lancia Delta dönüştürülebilir HF Integrale Evo, açık deri iç kısım ve mavi kumaş tavan.

Ferrari Testarossa Spider

“Fiat direksiyonundaki 20 yılım için kendime nasıl bir hediye verebilirim?” Gianni Agnelli 1986’da örümcek versiyonunda özel bir Ferrari Testarossa siparişi verdiğinde bu soruyu sormuş olabilir. Testarossa coupé ile aynı V12 ile güçlendirilen Avvocato’ya ait olan Maranello süper otomobilinin üstü açık versiyonu, kişiselleştirilmiş plaka numarasından da tanınıyordu: TO 00000G.

Fiat Eden Roc

Pininfarina tarafından 1956 yılında Gianni Agnelli’nin özel isteği üzerine yapılmıştır, özel “spiaggina” dört tekerlekli gerçek bir motorbot gibi görünüyordu.

Bir Fiat 600 Multipla’nın mekanik tabanından yola çıkılarak üretilen, denizde veya gölde kullanılmak üzere tasarlanan tek seferlik tasarım, Gianni Agnelli’ye ait koleksiyonun en özel parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Fiat 130 Familiare Villa d’Este

Gianni Agnelli’ye ait bu özel otomobil seçkisinde, metalik gümüş renginde boyalı, yanları suni ahşap kaplı, üzerine büyük bir hasır sepetin sabitlendiği portbagajlı Villa d’Este adlı Fiat 130 Famigliare eksik olamazdı. Kışın St. Moritz’de evden yamaçlara gitmek için kullanılır, kayaklar sepete yüklenirdi.

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