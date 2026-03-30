ABD İran Savaşı! Deniz Kuvvetleri Komutanı öldü!

ABD İran Savaşı! İran’da bir üst düzey kayıp daha

ABD İran Savaşı‘nda İran Devrim Muhafızları Ordusu, DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DMO açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ABD İran Savaşı‘nda düşmanın önemli tesis ve altyapılarının imhasına ve Amerikan savaş uçağının düşürülmesine yol açan ağır darbelerin ardından; kuvvetleri organize edip güçlendirdiği, mütecaviz düşmanlarca kullanılan kıyı ve adaların savunma kalkanını tahkim ettiği sırada ağır yaralanan Amiral Ali Rıza Tengsiri, aldığı yaraların şiddetiyle Likaullaha ulaştı.

Milletimiz bu şehadetlere alışkındır ve bilmektedir ki; beşer tarihinin en seçkin efsanelerinin, Humeyni ve Hamaney gibi en büyük ilahi liderlerin gidişiyle zerre kadar duraksamayan, aksine daha büyük bir güçle yoluna devam eden bu cephe, meydan komutanlarının şehadetiyle de yoluna muktedir bir şekilde devam edecektir. Nitekim Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensupları, bugünlerde bu yiğit komutanın yokluğunda, komuta mevkisinde Hürmüz Boğazı sahasında vurdukları sarsıcı darbeler ve sergiledikleri kararlı yönetimle bu gerçeği göstermişlerdir.

Sekiz yıllık Kutsal Savunma’da en ilkel silahlarla süper güçlerin petrol tankeri eskort operasyonlarını boşa çıkaran, Amerikan savaş gemilerini yok eden; halkımızın hafızasında Amerikan ve İngiliz deniz piyadelerini onurlu bir şekilde esir almaları ve düşman teknelerine el koymalarıyla yer eden bu gücün her bir askeri, birer “Tengsiri”dir. Önümüzdeki gün ve aylarda ne denli büyük mucizelere imza atacaklarını hep birlikte göreceğiz.