Bakanlık Yeni İfşa Listesini Yayınladı: 91 Firma 113 Ürün

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin, Bakanlık internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan bakan Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak 91 firmanın 113 parti ürününü ifşa ediyoruz. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Bu kapsamda en etkin denetimci vatandaştır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı var. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum.”