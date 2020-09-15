Miçotakis: Türkiye ile Görüşmeye Hazırız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Atina’daki görüşmesinin ardından basının sorularını yanıtlayan Miçotakis, Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Açıklama, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de görev yapan Oruç Reis gemisini bakım için Antalya’ya çekmesinin ardından geldi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis, Ankara’nın provokasyonlara son vermesi halinde, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmaları için 1 Eylül’de ilan edilen Navtex’in süresi 12 Eylül akşamı dolmuş ve tekrar uzatılmamıştı.