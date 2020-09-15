Çin’li Aşı Üreticisi Türkiye’de Klinik Deneyler Yapıyor
Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlerden Çinli Sinovac Biotech, Türkiye'de koronavirüs aşısı için klinik deneyler yaptıklarını açıkladı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarında en ileri noktaya ulaşmış firmalardan Çin merkezli Sinovac Biotech Genel Müdürü Helen Yang, aşı konusunda gelinen son noktayı Habertürk’e anlattı.
“Aşıdan ilk yararlanacaklar arasında Türkiye olacak mı?” sorusuna yanıt veren Yang, “Türkiye’de bulunuyorum çünkü biz Türkiye’de klinik deneyler yapıyoruz. Türkiye’de Kovid-19 aşısı için partnerlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. FAZ-3 deneyleri için hazırlanıyoruz. Bu son aşama ve üçüncü FAZ deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız başardıklarımız konusunda. Burada, Türkiye’deki ortaklarımızla yaptığımız çalışmalar konusunda çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
Geliştirilen aşının testlerinde sadece yetişkinler için değil aynı zamanda gençler ve yaşlılar için de iyi sonuçlar aldıklarını belirten Yang “Şu an acil durumlarda kullanılabilir durumda ürünümüz. Çin’de binlerce kişi bu aşıyı kullandı. Aynı zamanda klinik çalışmalar sürüyor. Brezilya’da ve Endonezya’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FAZ-3 çalışmalarını Türkiye’de de sürdürebilmek için Türkiye’den de onay aldık” dedi.
Yang, çalışmaların sonuçlarının Science dergisinde yayınlandığını hatırlattıktan sonra aşının yan etkileri hakkında şunları söyledi:
“Amacımız potansiyel belirsizlikleri engelleyebilmek. Deneyler sonucunda farklı yan etkiler olabilir, biz bunları da gözlemlemeye çalışıyoruz ancak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, enjeksiyon bölgesindeki acı ve ateş dışında herhangi bir yan etki olmadığını söylemem gerekiyor. Henüz raporlanan bir yan etki yok. FAZ çalışmalarımız devam ediyor.”
Aşı konusunda birçok şirketin zamana karşı yarıştığını dile getiren Helen Yang şöyle devam etti:
“Dolayısıyla bu virüsün yayılmasını mümkün mertebe hızlı durdurmak bizim amacımızdır. Her şey yolunda giderse bu yıl sonu itibariyle elimizde FAZ-3’ün verileri olacak. Sonuçlar başarılı olursa Sinovac, daha fazla üretim yapmak için hazır olacak. Zaten üretim başlamış durumda. Çünkü aşırı farklı ülkelerde kullanabilmek için miktarları göndermek bir sorun. Aynı zamanda farklı ülkelerin düzenleyicilerinden onay almak bir başka sorun. Biz zaten üretimi başlattık. Bu yıl sonu itibariyle eğer veriler aşının yeterli koruma sağladığını ortaya koyarsa, düzenleyicilerden onay alacağız ve aşıyı insanlara temin etmeye başlayacağız.”