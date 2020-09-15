Çin’li Aşı Üreticisi Türkiye’de Klinik Deneyler Yapıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarında en ileri noktaya ulaşmış firmalardan Çin merkezli Sinovac Biotech Genel Müdürü Helen Yang, aşı konusunda gelinen son noktayı Habertürk’e anlattı.

“Aşıdan ilk yararlanacaklar arasında Türkiye olacak mı?” sorusuna yanıt veren Yang, “Türkiye’de bulunuyorum çünkü biz Türkiye’de klinik deneyler yapıyoruz. Türkiye’de Kovid-19 aşısı için partnerlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. FAZ-3 deneyleri için hazırlanıyoruz. Bu son aşama ve üçüncü FAZ deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız başardıklarımız konusunda. Burada, Türkiye’deki ortaklarımızla yaptığımız çalışmalar konusunda çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen aşının testlerinde sadece yetişkinler için değil aynı zamanda gençler ve yaşlılar için de iyi sonuçlar aldıklarını belirten Yang “Şu an acil durumlarda kullanılabilir durumda ürünümüz. Çin’de binlerce kişi bu aşıyı kullandı. Aynı zamanda klinik çalışmalar sürüyor. Brezilya’da ve Endonezya’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FAZ-3 çalışmalarını Türkiye’de de sürdürebilmek için Türkiye’den de onay aldık” dedi.

Yang, çalışmaların sonuçlarının Science dergisinde yayınlandığını hatırlattıktan sonra aşının yan etkileri hakkında şunları söyledi:

“Amacımız potansiyel belirsizlikleri engelleyebilmek. Deneyler sonucunda farklı yan etkiler olabilir, biz bunları da gözlemlemeye çalışıyoruz ancak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, enjeksiyon bölgesindeki acı ve ateş dışında herhangi bir yan etki olmadığını söylemem gerekiyor. Henüz raporlanan bir yan etki yok. FAZ çalışmalarımız devam ediyor.”

Aşı konusunda birçok şirketin zamana karşı yarıştığını dile getiren Helen Yang şöyle devam etti: