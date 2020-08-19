Mali’de Darbeciler Seçim Sözü Verdi

Mali’de cumhurbaşkanının istifası ve hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin ardından ordu istikrarı yeniden sağlama ve makul bir süre içinde seçim yapılması sözü verdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, isyancıların kendisini silah zoruyla gözaltına almalarının ardından dün geç saatlerde yaptığı kısa açıklamayla istifasını duyurdu ve parlamentoyu feshetti.

Darbecilerin sözcüsü kendilerini Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi olarak adlandırarak, Mali’nin kaosa daha fazla düşmesini önlemek için hareket ettiklerini ileri sürdü.

Darbe, Mali’nin bölgesel ve uluslararası ortakları tarafından hızla kınandı.

İsyancıların sözcüsü Albay Ismael Wague, ülkedeki sivil toplumu ve siyasi partileri, geçiş süreci için yardıma çağırdı. Wague devlete ait televizyonda askerlerin yanında yaptığı açıklamada, “Ülkemiz çoğunlukla kaderinden sorumlu kişilerin kusurundan dolayı kaosa, anarşi ve güvensizliğe itiliyor. İktidara istekli değiliz, ancak Mali’nin makul bir süre içinde kendisini güçlü kurumlarla donatmasına izin vermek için genel seçimler düzenlememize izin vereceğiz” diye konuştu.

75 yaşındaki Keita, barış ve istikrar getirme ve yolsuzlukla mücadele sözü vererek 2013 yılında iktidara gelmiş, 2018’de ikinci beş yıllık dönem için yeniden seçilmişti.