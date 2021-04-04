Bir varmış bir yokmuş; gelecekte dünyada yalnızca kadınlar yaşayacakmış(!)

2020 yılı kitaplarda okuduğumuz, asla gerçekleşmeyecekmiş gibi olan pek çok olayın meydana geldiği unutulmaz bir seneydi. 2021 senesi de alıştığımız dünyadan çok farklı… Kitap kurtları ise okudukları bilim kurgu, ütopya ve distopyalardan alışık oldukları bu manzara karşısında biraz şaşkın biraz da kaygılı. Çünkü kitaplarda bahsi geçen olayların bir gün koronavirüs gibi karşılarına çıkacaklarından endişe duyuyorlar…

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi genetik bir anomali sonucu erkeklerin soylarının tükendiği bir dünyada düşünün. Sizce, kadınlardan oluşan bir toplumda neler yaşanırdı? Uygarlık böyle bir dünyada nasıl gelişirdi?

Bir solukta okuyabileceğiniz, mizah yönü çok güçlü bir kitap istiyorsanız; mutlaka listenize Kadınlar Alemi’nin almalısınız.

Aminder Dhaliwal’ın kaleme aldığı eser kısa bir süre önce Yabancı Yayınları’ndan çıktı.

Kadınlar Alemi

Genetik bir anomali yüzünden erkeklerin nesli tükenmiş ve Doğa Ana modern dünyayı yerle bir etmişti. Bu kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmayı başaran kadınlar önce kendilerini sonra da toplumu küllerinden doğuracaklardı. Çoktan tarihe gömülmüş güç sembolleri, hadsiz espriler ve yüzyıllardır süregelen beklentiler tamamen ortadan kalktığında birlik olmak aslında o kadar da zor değildi.

“Daha komik, daha yaratıcı bir çıkış kitabı düşünülemez.” —Library Journal, starred review

“Bu korkusuz, yaratıcı ve benzersiz karakterler kıyamete kafa tutuyor. Hem de bunu sevgiden, kahkahadan ya da yaşamaktan vazgeçmeden yapıyorlar.” —Publishers Weekly

“Erkeklerin olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Merak etmeyin, Aminder Dhaliwal bunu sizin için yapmış.” —NYLON

“Kadınlar Âlemi, kadınların arasındaki karmaşık ve sıcacık ilişkiye dair espri dolu bir bakış açısı sunuyor. Her sahne bana, insanın varoluşun dramına rağmen dünya için iyi bir şeyler yapma arzusunun paradoksunu hatırlattı.” —APARNA NANCHERLA

“Görünüşe bakılırsa, erkeksiz bir dünya oldukça eğlenceli.” —TIG NOTARO

“Ataerkilliğin muzip bir eleştirisi.” —NPR

“Kesinlikle feminist ve inanılmaz komik.” —EVAN NARCISSE

Güçlü kadınlar, güçlü kitaplar okur!