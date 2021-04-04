Alman aşısı için randevu nasıl alınır?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgın sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanından binlerce ölüm haberi geliyor. Ülkemizde kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayıları 6-7 bin seviyelerinden 42 bine kadar ulaştı. Hekimler, hastanelerin dolmaya başladığını ve 3. Dalganın ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından süreç Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği takvime göre ilerlemeye başladı. Son olarak kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için açıldı. Aşı randevu almak isteyenler ise aşı tercihini nasıl yapabileceklerini araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların olmak istedikleri aşıyı tercih etme haklarının bulunduğunu belirtti. Uzmanlar ileri derecede alerjik sorunlar yaşayanlar hariç sağlıklı bireylerin BioNTech aşısı olmasında bir sakınca olmadığını ifade ediyor.

BioNTech yani Alman aşısı için randevu almak istiyorsanız; MHRS ya da ALO 182’den randevu oluştururken tercih yapmanız gerekiyor. MHRS üzerinden aşı randevusu al kısmına tıkladığınızda aşıyı olmak istediğiniz kurumu seçmeniz gerekiyor. BioNTech aşısı hastanelerde uygulanıyor. Hastane seçimi sırasında hangi aşıyı olmak istediğiniz karşınıza çıkıyor. Buradan BioNTech ismini seçerek Alman aşısı için randevu oluşturabilirsiniz.

Aşı randevusu almak için tıklayınız