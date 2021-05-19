CHP’den ‘gençlik’ raporu: Göç oranı yüzde 70 arttı
CHP’den ‘gençlik’ raporu: Göç oranı yüzde 70 arttı CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre; göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu, dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı.
CHP, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, yönetime ve teşkilatlara Türkiye’de gençlerin sorunlarına dikkat çekilen bir rapor sundu.
CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre; göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu, dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla madde kullanımı bağlantılı 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülke konumuna girdi.
Raporda; “2002-2019 yılları arasında 15-29 yaş grubunda 19 bin 277 genç intihar etti” bilgisine yer verildi.
Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatında yer alan her beş gençten birinin sigortasız çalıştırıldığı kaydedilen raporda, 2014-2020 yılları arasında 15-27 yaş arasında 2 bin 242 genç iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği ifade edildi.