Dünyanın en tehlikeli 12 rotası
Kara taşımacılığı günümüzde ulaşımda ağırlığını korumaya devam ediyor. Ancak dünyanın farklı coğrafyalarındaki mevcut kimi yollar bu ulaşımı diğerlerine göre biraz daha zorlu veya tehlikeli kılmakta. İşte seyahat etmesi en tehlikeli yollar.
Atlantik Otoyolu, Norveç
Norveç’in simgelerinden biri olan Atlantik Otoyolu, özellikle kış aylarında şiddetli dalgalara maruz kalan bir yer. Turistlerin fotoğraf çekmek için tercih ettiği bölge, bu yönüyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Gotthard Geçidi, İsviçre
Alp dağları ile kaplı olan İsviçre’de çok sayıda geçit ve tünel bulunuyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan ülkede ulaşım için yüksek standartlı yollar mevcut olsa da bunların yapımı oldukça maliyetli. 64 kilometrelik Gotthard geçidi, ülkenin en güzel manzaralarından birine sahip olsa da sürüş açısından da bir o kadar riskli bir yol. Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçit, doğal yaşama da tanıklık edebileceğiniz güzelliklere sahip.
Eshima Ohashi Köprüsü, Japonya
Japonya’da bulunan bu kavisli köprü sürücüler için oldukça zorlu bir yolculuğa neden oluyor. Keskin kavis, özellikle yağığlı havalarda sürücüleri kazalarla burun buruna getiriyor.
Yungas Yolu, Bolivya
Bolivya Latin Amerika’nın yükseltisi en fazla olan ülkelerinden biri. Öyle ki başkent La Paz, dünyanın deniz seviyesinden en yüksekteki başkentleri listesinde yer alıyor. Yungas Yolu olarak adlandırılan güzergah, kazalar nedeniyle yılda ortalama 300 kişinin yaşamını kaybetmesine neden oluyor.
Tianmen Geçidi, Çin
10 kilometrelik, bol virajlı Tianmen dağ yolu, görüntü olarak güzel görünse de sürücüler için oldukça zorlayıcı bir güzergah. Tianmen yolu aynı zamanda bir kilometrelik bir tırmanış anlamına da geliyor…
Transfaragasan, Romanya
Romanya’nın Karpatlar bölgesinde bulunan bu yol, sürücülerin korkulu rüyası. Transfaragasan yolu, deniz seviyesinin 2034 metre yükseğinde yer alıyor.
Kolima, Rusya
Ülkenin kuzeyinde bulunan Magadan ve Yakutsk’u birleştiren bu yolun tarihçesi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Tutuklular tarafından inşa edilen Kolyma, 20. yüzyılda bugünkü görünümüne kavuştu. Kolyma, dünyanın en ölümcül yollarından biri olarak biliniyor.
Dalton Otoyolu, ABD
Amerika’nın Alaska eyaletinde bulunan Dalton Highway, sert iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. 666 kilometre uzunluğundaki yolun büyük bölümü yılın önemli bir bölümünde buzla kaplı durumda.
Khardung La, Hindistan
Listede Hindistan’dan yer alan bir diğer yol ise Khardung La. 5000 metreyi aşan bir yükseklikte yer alan Khardung La, bu özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş durumda.
Zozila, Hindistan
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, yaygın bir demiryoluna sahip olmakla birlikte kimi bölgelerine erişimde zorluklar yaşanıyor. İeşmir bölgesinde bulunan Zozila yolu da bunlardan biri. Zozila yolu, deniz seviyesinden neredeyse 4000 metre yüksekliğe sahip.
Guoliang Tüneli, Çin
1200 kilometre yükseklikteki Guoliang Tüneli, yerel halkın imkanlarıyla inşa edilmesinden ötürü oldukça tehlikeli bir yolculuk.
Hana, ABD
ABD’nin anakaradan uzaktaki eyaleti Hawaii’de bulunur. 46sı tek yön olmak üzere 59 köprünün bulunduğu yolun uzunluğu 112 kilometre.