Ünal Karaman ve Gökhan Zan İYİ Parti’ye Katıldı

Deprem bölgesinde yaptığı yardım çağrılarıyla gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden ağır şekilde etkilenen Hatay’dan yardım çağrıları ile gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

İYİ Parti’nin TBMM’deki grup toplantısına katılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman’a rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Kürsüde kısa bir konuşma yapan Gökhan Zan şunları söyledi:

“Medeniyetin yeşerdiği, insanlık tarihi kadar eski birikimleri bir arada barındıran Hatay’dan geliyorum. Aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki depremlerden, afetlerden, savaşlardan, işgallerden başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum. Ancak Hatay insanları, toplumu kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda.

Atamızın bize son armağanıdır, göz nurudur Hatay. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hatay benim şahsi meselemdir’. Bundan sonra Hatay hepimizin, 84 milyonun şahsi meselesidir. Sayın genel başkanıma, sizlere, tekrardan Hatay’ı, deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için hakça, hukukça, kardeşçe, nasıl daha önce birlikte yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşayacağımızdan eminim.”

Gökhan Zan’ın konuşmasından sonra Meral Akşener, “Gökhan evladımla biz Hatay’da karşılaştık. Videolarından, spor hayatından tanıyorum. Yani aslında onunla Hatay hakkında dertleşmek üzere bir araya geldik. Müge ile tanıştık. Sonra dedim ki ‘Haydi Müge al kocanı gel’. Ne varsa kadınlarda var. Allah ikinizden de razı olsun” diye konuştu.

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