İstanbul Maske Zorunluluğu İlk Gün Etkili Oldu

Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle İstanbul, Ankara ve Bursa’da da maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı. İstanbul maske zorunluluğu ilk gün etkisini gösterse de maske takmayanların olması da dikkat çekti.

Dün yapılan Koronavrüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basının karşısına geçen Fahrettin Koca, il hıfzıssıhha kurullarının salgının seyrine göre kararlar alma noktasında yetkili olduklarını belirterek “Dolayısıyla bu anlamda maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı il hıfzıssıhha kurulları tarafından. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için bilim kurulunun önerisi oldu. Biri İstanbul, bir diğeri Ankara, bir diğeri Bursa. İstanbul’da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı İstanbul’da da alınmasını bilim kurulu önermiş oldu” diye konuştu.

Koca’nın açıklamaları sonrası ise resmi açıklamalar İstanbul, Ankara ve Bursa valilerinden geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Twitter’dan paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya “Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul’da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle devam etti;

“Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır.”

İstanbul Maske Zorunluluğu Sonrası Durum Ne?

Açık alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu sonrası İstanbul’da erken saatlerde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlarda maske kullanımının arttığı görüldü. Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri görüldü.

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Maske Takmayanlar Yine Dikkat Çekti

Ancak getirilen yeni kurala rağmen yine maske takmayanlar da dikkat çekti.

İstanbul Valiliği Maske Zorunluluğunu Şu Açıklamayla Duyurmuştu;