Sağlık Bakanlığı Klima ve Vantilatör Uyarısı Yayınladı
Bir genelge yayınlayan Sağlık Bakanlığı klima ve vantilatörlerin kapalı mekanlarda kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellendi ve Sağlık Bakanlığı klima konusunda yeni uyarılar yayınladı. Rehbere birçok yeni başlık da eklendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehberde Rehberde, kapalı ortamda en düzgün çalışan klima sisteminin bile, oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol edemeyeceği veya önleyemeceği belirtilerek, yüzde yüz taze havalı klima (iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekanda havada asılı kalan virüs partiküllerin emilerek dışarı atılacağı, yerine dışardan alınan temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesinin sağlanacağı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı klima ve vantilatörlerin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak hastane, otel, restoran, AVM, ofis, tiyatro ve sinema salonlarında alınacak tedbirler konusunda da yeni önlemler sıraladı.
Sağlık Bakanlığı Klima Uyarıları Şu Şekilde:
- Doğal havalandırma tercih edilmeli. Dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak, kapalı ortam havalandırılmalı.
- Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmamalıdır.
- Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmamalı.
- Gece boyunca veya sabaha karşı, dış havanın soğukluğundan da faydalanarak iklimlendirme sistemlerini çalıştırıp ortam sıcaklığını düşürmek mümkündür. Böylece AVM gibi kapalı ortamların klima sistemlerini kullanmadan doğal soğutma ile bir müddet sıcaklık kontrolü yapmak mümkün olacaktır.
- Hasta odaları, hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra, açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda havalandırılmalıdır.
- Restoran ve lokantalarda, yani kişi sayısının yoğun olduğu kapalı hacimlerde (düzenli şekilde maske kullanımının mümkün olmadığı alanlarda) iç hava kullanan split klima ve yüzde yüz iç hava veya karışım havası ile çalıştırılan türdeki FCU veya VRF cihazları, kullanılmamalıdır.
- Metrolarda, vagonlarda yolcu kapasitesini düşürerek, klima sistemini mümkün olduğu kadar devre dışı bırakarak, vagon içindeki hava dağılımını durdurmakla risk azaltılabilir.
- Otobüslerde, dış hava sıcaklığının uygun olması durumunda ve yolcu sayısının yoğun olmadığı dönemlerde, klima cihazının kapatılması uygun olabilir.
- Camilerde ve diğer ibadethanelerde, klima cihazları kesinlikle çalıştırılmamalı, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanmalıdır.
- Konutlarda kullanılan FCU, VRF, split klimaların kullanılması, ev halkı dışından kişilerin konuta girmemesi koşulu ile çok büyük risk yaratmamaktadır. Eve yabancı kişilerin ziyareti sırasında, ev halkının sağlığı için bu cihazların durdurulması gerekmektedir.