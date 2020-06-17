Sağlık Bakanlığı Klima ve Vantilatör Uyarısı Yayınladı

‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellendi ve Sağlık Bakanlığı klima konusunda yeni uyarılar yayınladı. Rehbere birçok yeni başlık da eklendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehberde Rehberde, kapalı ortamda en düzgün çalışan klima sisteminin bile, oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol edemeyeceği veya önleyemeceği belirtilerek, yüzde yüz taze havalı klima (iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekanda havada asılı kalan virüs partiküllerin emilerek dışarı atılacağı, yerine dışardan alınan temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı klima ve vantilatörlerin kullanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak hastane, otel, restoran, AVM, ofis, tiyatro ve sinema salonlarında alınacak tedbirler konusunda da yeni önlemler sıraladı.

Sağlık Bakanlığı Klima Uyarıları Şu Şekilde: