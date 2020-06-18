Karton Eviyle Dolaşıyor! “Ben Evdeyim Ya Sen?”

82 yaşındaki Feridia Rojas adlı kadın koruyucu ekipmanların mağazalarda satılmadığı Küba’da ölümcül virüsten kendini korumak için mobil konut inşa etmeye ve onu giymeye karar verdi.

Kartondan evine “Ben evdeyim, ya sen?” yazan kadın, Küba’nın coronavirüs sloganı “Evde kalın”a esprili bir gönderme yapıyor.

Kızları Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan dul kadın kişisel işlerini ve alışverişini güvenli bir şekilde yapmanın yolunu bulmak zorunda olduğunu ifade ederek “Ben geçerken öksürebilecek asemptomatik vakalardan endişelendim. Ben de düşündüm: Bir karton kutu ile küçük bir ev yapacağım ve onu giyeceğim” diyor.

Emekli hemşire Rojas, Palatino mahallesindeki eczaneden aldığı kutuları ev şeklinde kestikten sonra çatılı bir ev gibi görünmesini sağlamak için de kek kutuları yapıştırdı.

Küba’nın salgını kontrol altına aldığını açıklamasına rağmen Rojas karton evinden vazgeçmeyerek Havana sokaklarında neşe dağıtmaya ve güvenle dolaşmaya devam ediyor: “Stres ve endişe dolu salgının ortasında küçük evim insanları güldürüyor.”