Köpekbalığı Saldırısında Ne Yapmalı? “Şampanya Mantarından Daha Çok İnsan Ölüyor”

Deniz ve okyanusların meraklı hayvanları arasında yer alan köpekbalığı saldırısında ne yapmalı? Uzmanlar bu düşük ihtimal karşısında yapılabilecek şeyleri sıraladı.

Bu yılın Haziran ayında Mısır’ın ünlü tatil beldesi Hurgada’da bir Rus turistin köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayıp öldürülmesi büyük şok yaratmıştı.

Köpekbalığı saldırıları aslında son derece nadirdir. Statista’ya göre, 2022’nin tamamında dünya çapında insanlara yönelik toplam 57 köpekbalığı saldırısı kaydedildi. Bunların 5’i ölümle sonuçlandı.

Köpekbalığı uzmanı Dr. Philipp Kanstinger TRAVELBOOK’a yaptığı açıklamada “Şampanya mantarlarından ölenler köpekbalıklarından ölenlerden daha fazla” dedi.

Yine de pek çok tatilci korku içinde yüzüyor. Nadir görülen bir köpekbalığı saldırısında neler yapabilirsiniz, Mısırlı yetkililerin tavsiyesi parfüm sürmemek ne kadar mantıklı ve bir saldırıdan en iyi nasıl kaçınılır?

Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı uzmanlarından en önemli (hayatta kalma) ipuçlarını açıklıyoruz.

Köpekbalığı Saldırısı: Parfüm Tetikliyor mu?

Mısırlı yetkililerin denize girmeden önce parfüm kullanılmaması yönündeki tavsiyesine Philipp Kanstinger. “Tamamen saçmalık. Kesinlikle bir köpekbalığının saldırıp saldırmayacağına etkisi yok” sözleriyle karşı çıkıyor.

Kanstinger kendi tavsiyelerini “Her şeyden önce yöre halkını dinlemek, köpekbalığı saldırılarıyla bilinen bölgelerde uyarı levhalarına kulak vermek ve köpekbalıklarını asla tahrik etmemek” şeklinde özetliyor.

Yüzerken bulanık sulardan kaçınmalısınız çünkü hem köpekbalıkları hem de sizin görüşünüz azdır. Saldırılar bulanık sularda daha yaygındır, ancak yine de oldukça nadirdir.

Aynı şey nehir ağızları, kumluklar, liman alanları, kayalıklar ve köpekbalığı avıyla dolu diğer yerler için de geçerlidir. Yemeklik atıkların denize boşaltıldığı noktalarda da risk artmaktadır.

Aynı şekilde sportif balıkçıların yanında suya girmemelisiniz. Avlanan ve kanı akan balıklar köpekbalıklarını üzerine çeker.

Nerelerde Denize Girmeli?

Köpekbalığı saldırısı konusunda uyarı levhaları olan yerlerde zaten denize girmemelisiniz. Suya tek başınıza girmeyin, gruplara yapılan köpekbalığı saldırıları daha az görülür. Geceleri veya alacakaranlıkta köpekbalığı sularından kaçının.

Kontrast mayolar ve parlak takılar da, muhtemelen balıkla karıştırılması nedeniyle kriz riskini artırabilir.

Uzmanlar, hareketleri köpekbalıklarını çektiği için köpekler ve atlarla birlikte yüzmeyi de tavsiye etmiyor. Aynı nedenle, insanlar da köpekbalığı sularında çok çırpınmamalıdır.

Kıyıdan Uzaklaşmayın

Sahilden çok uzaklaşırsanız, saldırı durumunda görünürde hiçbir yardım olmayacak ve sudan çıkış yolu çok uzun olacaktır.

Çevrenizi gözlemleyin: Balık veya deniz kaplumbağalarının kaçması, yırtıcı balıkların işareti olabilir. Dikkatlice geri çekilin.

Aynı şey, çok sayıda balık avlayan deniz kuşu veya çok sayıda yunus gördüğünüzde de geçerlidir: bunlar, köpekbalıklarını da çeken balık av sürülerinin bir göstergesidir. Bu tür alanlardan kaçınmalısınız.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bir nedeniniz yokmuş gibi görünse bile: duygularınızı dinleyin ve sudan çıkın. İçgüdüleriniz sizi tehlikeye karşı uyarabilir. Köpekbalığı Araştırma Enstitüsü’ndeki hiç de ezoterik olmayan bilim adamları bile böyle söylüyor.

Peki Saldırı Anı? Köpekbalığı Saldırısında Ne Yapmalı?

Bir köpekbalığıyla karşılaşırsanız: Zor olsa bile ilk başta sakin olun! Balık genellikle orada sadece merakla veya tesadüfen bulunur.

Sonuç olarak tabiri caizse siz köpekbalığının oturma odasındasınız. Kendinizi savunmaya yönelik aceleci girişimler, zararsız bir durumu bir kabus senaryosuna dönüştürebilir.

Genel bir kural olarak, Philipp Kanstinger şunu öneriyor:

“Köpekbalıkları 1 buçuk metreden daha uzaktaysa, vakaların yüzde 99’unda saldırmazlar. Köpekbalıkları insanları tanımıyor, yani av olarak görmüyorlar. Deniz memelilerinin aksine, insanlar çok az yağ içeriğine sahiptir ve bu nedenle, 400 milyon yıldan fazla bir süredir keskinleşmiş olan yüksek derecede uzmanlaşmış avcıların av yelpazesine ait değildir.”

Uyanık olun, ancak sakin ve rahat davranın. Uzmanlar, bu tutumla en güvende olduğunuz konusunda hemfikir. Ancak, suda aniden paniğe kapılırsanız, köpekbalığı saldırılarının gerçekten de son derece nadir olduğunu aklınıza getirin.

CNN’e göre 2015 yılında dünyanın dört bir yanındaki köpekbalığı saldırılarında altı kişi öldü. İstatistiklere göre bu, her yıl köpek ısırıkları veya yıldırım çarpması nedeniyle ölen insan sayısından çok daha az.

Göz temasını koruyun

Köpekbalığına kesinlikle sırtınızı dönmemelisiniz ki çevrenizde dolaşıp sizi arkadan şaşırtmasın. Her şeye göz kulak olmak için şnorkel veya dalış arkadaşınızla arka arkaya sıraya girin.

Tehlike altında hissetmemesi için köpekbalığının açık denize yolunu kapatmadığınızdan kesinlikle emin olun. Bir köpekbalığı tarafından tek başınıza yakalansanız bile, Philipp Kanstinger göz teması kurmanızı ve yavaşça kıyıya yüzmenizi öneriyor.

Köpekbalığını burnundan yönet

Köpekbalığı gerçekten yaklaşırsa, Kanstinger köpekbalığının burnunu aşağı doğru itmeyi ve “onu saptırmayı” tavsiye ediyor.

Peki köpekbalığı saldırgan görünürse ne yapmalı? Uzmanlar ölü taklidi yapmanın iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Panik halinde kaçma girişimleri de köpekbalığının kafasını karıştırabileceği ve saldırılara neden olabileceği için tehlikelidir.

Köpekbalığı saldırısı durumunda ne yapılmalı?

Av olmadığını göster! İnsanlar, yırtıcı balıkların avları arasında yer almasa da, nadir durumlarda, genellikle meraklı bir test, savunma tepkisi veya yanlış anlaşılma olan bir saldırı meydana gelir.

Philipp Kanstinger’e göre insanlar için en tehlikeli köpekbalığı türleri arasında kaplan köpekbalıkları, bulanık sulardaki boğa köpekbalıkları ve sörfçüler için özel bir tehdit oluşturan büyük beyaz köpekbalıkları yer alıyor.

İşler zorlaştığında: hayvanla yüzleşin, ona bağırın ve karşılık verin. Panik halindeki kaçış hareketleri ise köpekbalığının en sevdiği avlarından birini yakaladığı ve kesinlikle sizden daha hızlı olduğu şeklindeki yanılgısını güçlendirebilir.

Kendini savun – ama doğru yap! / Köpekbalığı Saldırısında Ne Yapmalı?

Köpekbalığı yine de saldırırsa ve gerçekten savaşmaktan başka seçeneğiniz yoksa uzmanlar şunları öneriyor: Mümkünse kamera veya sörf tahtası gibi nesnelerin yardımıyla kendinizi savunun.

Ancak yanınızda hiçbir şey yoksa ellerinizi kullanmalısınız. Yumruklar en çok gözler veya solungaçlar gibi hassas alanlarda etkilidir.

Köpekbalığı bir insanı ısırdığında herhangi bir av yakalamadığını fark eder ve genellikle kurbanı serbest bırakır.

Bu nedenle bu saldırılara test veya yanlış ısırıklar da denir, ancak yine de insanlar için son derece tehlikelidir. Ölümcül köpekbalığı saldırılarında genellikle ölüm nedeni ısırığın kendisi değil, şok veya dolaşım bozukluğu gibi sonuçlardır.

Kan kaybı da önemli bir risktir. Dalgıç giysisi giyiyorsanız: Çok kanayan yaraları bağlayamayacağınız sürece çıkarmayın. Çünkü dalgıç giysisi sizi kurtarmak için basınçlı bir bandaj görevi görebilir. Hala suyun içinde olsanız bile kanamayı hemen durdurmalısınız.

Sudan çıkın – hızlı ama sakin!

Köpekbalığının “yanlış ısırmasını” tekrarlaması pek olası olmasa da, yalnızca tıbbi yardım almak için bile olsa sudan hemen çıkmak yine de iyi bir fikirdir.

Bunu yaparken, olabildiğince etkili, hızlı ve sakin bir şekilde uzaklaşmalısınız çünkü acele etmek başka bir saldırıyı tetikleyebilir.

Herhangi bir acı hissetmeseniz bile, tekneye veya karaya geri dönüp gerçekten zarar görmediğinize bakmalısınız. Çünkü yaralarını fark etmeyen kurbanlardan gelen raporlar var.

Uzmanlar, yara size ne kadar küçük görünürse görünsün hemen tıbbi yardım almanızı tavsiye ediyor.

Şok ve hipotermi de tehlikeli olabilir. Gereksiz yere (veya başka birine yardım ediyorsanız kurbanı) hareket ettirmeyin ve kendinizi (veya kurbanı) örneğin bir battaniyeyle sıcak tutun.

Uzmanlar ayrıca düzenli ilk yardım kursları tavsiye ediyor: “Atardamar kanaması zamanında tespit edilmiş olsaydı ve kurtarma ekipleri gelmeden önce doğru ilk yardım önlemleri alınmış olsaydı, birçok ölüm önlenebilirdi.”

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