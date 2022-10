Maldivler’deki En İyi 10 Her Şey Dahil Tatil Köyü’nü sizler için derledik. Bunlar, Maldivler’de bir sonraki rüya tatiliniz için en güzel lüks konaklama yerleri. / Maldivler En İyi Balayı Otelleri Listesi: Top 10

Maldivler’de, sahilde bulunan harika otellerden birinde veya genellikle sadece Instagram’da bazı fotoğraflarda gördüğünüz bir su üstü villasında lüks bir tatil hayal ettiniz mi?

Beyaz kumlu plajlar, masmavi sular, palmiye ağaçları ve saf lüksü Maldivler’deki güzel tatil yerlerinde bulacaksınız. Maldivler en iyi balayı otelleri listesinde kendinize uygun bir otel mutlaka bulacaksınız.

Balayı tatilinizde seçim sizin için çok zor olmasın diye, burada sizi Maldivler’deki en iyi 10 her şey dahil oteliyle tanıştırıyoruz. Böylece hayalinizdeki tatile bir adım daha yaklaşmış olursunuz!

1. Soneva Jani / Maldivler En İyi Balayı Otelleri

Maldivler’in en ayrıcalıklı ve lüks tesislerinden biri Soneva Jani. Maldivler en iyi balayı otelleri listesinin zirvesindeki tesis, Noonu Mercan Adası’ndaki Medhufaru Lagünü’ndeki özel bir adada yer alıyor.

Burada berrak su, lagünler, beyaz kumlu plaj ve özel havuzlar, lagün içine su kaydırakları ve açılır çatılı özel su villaları bulabilirsiniz. Maldivler’de lüks bir tatili böyle hayal edersiniz!

Otel ayrıca özel bir her şey dahil teklif sunmakta. Soneva Unlimited çok kapsamlı hizmetler içeriyor.

Bunlara birçok restoran ve barda sınırsız yemek ve içecekler, Malé’den deniz uçağı transferleri, özel bir uşak, özel deneyimlere sınırsız erişim, spa uygulamaları, günlük çamaşırhane hizmeti ve çok daha fazlası dahil.

Tesisin yeni bölümü 2020’de hizmete girdi ve daha da büyük ve daha lüks villalar ve sahilde konaklama imkanı sunuyor.

2. Four Seasons Private Island

Maldivler‘de kendi özel adanızın olması mümkün mü? Voavah’taki Four Seasons Private Island’da bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Seçkin adada, farklı konaklama türlerine ve bir plaj villası, bir su villası ve iki süite bölünmüş toplam yedi yatak odasına sahip bir tatil köyü bulunmaktadır. Ayrıca çocuk odaları da mevcut.

Bütün bunlar konaklama süresi boyunca misafirlere aittir. Ama hepsi bu kadar değil, çünkü özel adaya gelen ziyaretçiler aynı zamanda spa’yı ve 19 metre uzunluğundaki lüks yatlarını da kullanabilirler.

Günün her saatinde mevcut olan 25 kişilik bir ekip hizmet veriyor.

Bunlara deneyimli aşçılar ve ev temizliği dahil. Geziler ve etkinlikler, çocuk bakımı ve diğer istekler de ekip tarafından organize edilebilir. Maldivler’de kesinlikle ayrıcalıklı bir tatil istiyorsanız, özel adada doğru yere geldiniz.

3. Pullman Maldives Maamutaa

Lüks Pullman Maldives Maamutaa Resort, Maldivler’in güneyinde, Gaafu Alifu Atolü’ndeki Maamutaa adasında yer almakta. Konuklar, tropikal bitki örtüsü ile çevrili doğal bir göl tarafından yeşillikler içinde karşılanır.

Tesisin villaları tam olarak hayal ettiğiniz gibi. Lüks, geniş, aydınlık, rahat ve tabii ki doğrudan sahilde veya su üzerinde yer alıyor. Bazıları havuzlu klasik su ve plaj villaları da dahil olmak üzere toplam 122 farklı lüks villa bulunuyor.

Su altı odalı Aqua Villalar da tatil beldesinde çok özel. Boydan boya pencerelerden, yatağınızdan okyanusta yüzen deniz canlılarını görebilirsiniz. Burası balayı otelleri arasında gerçekten özel bir yere sahip.

Elbette Pullman Maldives Maamutaa Resort’ta konuklar için spa, 3 restoran, 3 bar ve birçok özel aktivite ve spor teklifi gibi sayısız olanaklar da bulunmaktadır.

Maldivler En İyi Balayı Otelleri Listesi: 4. LUX* South Ari Atoll

İster lüks bir sahil villası, ister mavi sular üzerinde sazdan çatılı bir su villası olsun, LUX* South Ari Atoll’de her şey var.

Balayı çiftlerine özel sürprizler sunan tesis, havuzlu plaj villasından, lagün üzerindeki aile köşküne, mega lüks su villasına kadar her şey dahil olmak üzere toplam sekiz farklı kategoriye sahip.

Geniş seçenek konaklama ile bitmiyor, çünkü İtalyan, Japon, Güney Asya veya Akdeniz olmak üzere sekiz harika restoranda farklı mutfakları tanıyabilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

Muhteşem günbatımında beş bardan birinde bir kokteylin tadını çıkarabilir ve günü sonlandırabilirsiniz.

Otelin spasındaki zamanı değerlendirmeli ve ruhunuzun sallanmasına izin vermelisiniz. Dalış merkezi, kendinizi adanın etrafındaki sualtı dünyasına kaptırmanıza ve mercan resiflerini, balıkları ve daha fazlasını keşfetmenize olanak tanır.

Buna ek olarak, çeşitli su sporları aktiviteleri ile egzersiz yapabilir veya Maldivler’in en güzel plajlarından birinde sadece bir gün geçirebilirsiniz.

5. The Residence Maldives

Residence Maldives, Falhumaafushi ve Dhigurah adalarında bulunan iki tesisten oluşmakta.

Dünyanın en büyük ve en derin atollerinden biri olan Gaafu Alifu Atol’de bulunurlar. İki ada, 1 km uzunluğundaki bir köprü ile birbirine bağlı olup, berrak su üzerinde yürürken kaplumbağalar, balıklar, vatozlar ve mercan resifleri ile renkli sualtı dünyasını gözlemleyebilirsiniz.

Hem Falhumaafushi’deki Residence Maldives hem de Dhigurah’daki Residence Maldives, özel havuzlu çok sayıda lüks plaj ve su villasına sahiptir.

Birçok restoran ve barın yanı sıra bir spa otele özel bir çekicilik katmakta. Ek olarak, özel misafir hizmeti, misafirler için çok yönlü bakım sağlar.

6. Anantara Veli Resort

Tatilde, özellikle de hak ettiğiniz rüya tatilinizi Maldivler’de geçiriyorsanız, mutlak huzurun ve sessizliğin tadını çıkarmak istersiniz. Daha fazla huzur ve sükunet için Anantara Veli Resort, yalnızca yetişkinlere yönelik bir adadır ve Maldivler’deki yalnızca yetişkinlere yönelik birkaç tatil beldesinden biridir.

Maldivler en iyi balayı otelleri arasındaki Anantara Veli Resort, spaya ek olarak, rahat lüks bungalovlar ile daha fazla rahatlama garantisi veriyor. Su üstü ve okyanus bungalovları arasında seçim yapabilirsiniz – elbette lagün ve plajın harika manzarasına sahip.

Özel ada, huzur, rüya plajı, deniz, güzel gün batımları, lüks ve saf romantizm – balayınız için bir yer arıyorsanız mükemmel bir yer! Tesis, yeni evli çiftlere özel balayı avantajları sunmakta.

7. Angsana Velavaru / Maldivler En İyi Balayı Otelleri

Angsana Velavaru, özel bir lagünün içindeki küçük bir adada yer alıyor. Adaya yerel Dhivehi dilinde “Kaplumbağa Adası” da denir. Ve sebepsiz değil. Çünkü burada dalış yaparken bu sevimli deniz canlılarıyla mutlaka karşılaşacaksınız.

Tesis, konuklarına iki farklı tipte villa sunmaktadır. Sahildeki 79 özel villa veya adadan yaklaşık bir kilometre uzakta suyun ortasında bulunan 34 InOcean villası arasında seçim yapabilirsiniz.

Akdeniz, Meksika, Asya veya Maldiv mutfağına sahip geniş uluslararası restoran seçenekleriyle hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. 5 farklı her şey dahil paket arasından seçim yapabilirsiniz.

8. Emerald Maldives Resort & Spa

Maldivler en iyi balayı otelleri listesindeki Emerald Maldives Resort & Spa, beyaz kumlu plajlar ve berrak sularla çevrilidir. Otel bir grup lüks otel olan The Leading Hotels of the World’ün üyesi.

Raa Mercan Adası’ndaki 20 hektarlık özel Fasmendhoo adasında yer almaktadır. Çok yakınlardaki Vaadhoo adasında, Maldivler’deki “Yıldız Denizi”nin özel doğal görüntüsüne hayran kalabilirsiniz. Biyolüminesans fenomeni sizi ışıldayan suyuyla karşılıyor.

Tesiste toplam 120 lüks villa bulunuyor. Bunların yarısı adanın kendisinde, tam sahilde. Diğer 60 villa ise su üstü bungalovudur.

Özel havuzlu ve hatta bazılarında jakuzili çok sayıda villa vardır.

Akdeniz, Latin Amerika ve Asya mutfağına sahip dört restoran, iki kafe, spa, çocuk kulübü, dalış merkezi, su sporları merkezi ve diğer spor tesisleri hizmetinizde.

9. Taj-Coral Reef Resort & Spa

Daha da romantik bir yer mi arıyorsunuz? Taj-Coral Reef Resort & Spa, kalp şeklinde bir adada yer almaktadır. Hembadhu Adası’nda bulunan otel, okyanusun ortasında küçük bir vahadır ve Malé’den sürat teknesiyle kolayca erişilebilir.

Sazdan çatılı güzel sahil villaları, doğrudan lagünün masmavi sularında yer almaktadır. Premium Villalar suya bakan özel güneşlenme terasları sunar.

Hayalinizdeki tatili rezerve etmeden önce üç farklı villa tipi arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca lüksün hüküm sürdüğü 216 m²’lik bir Presidential Süit de var!

Cennet gibi bir konuma ve lüks villalara ek olarak, yemek ve eğlence aktiviteleri elbette ihmal edilmemekte. Palmiye ağaçları ve plajların yanı sıra en iyi restoranlardan sağlıklı yaşam ve sayısız aktiviteye kadar adada balayı çiftlerinin kalbinin istediği her şey var.

10. Constance Moofushi Maldivler

Constance Moofushi Resort, Güney Ari Mercan Adası’nda kendi gözlerden uzak adasında yer almakta. Dalışlar veya bir tekne gezisi sırasında, Maldivler’in en güzel adalarından birinde sık sık yunusları ve diğer deniz canlılarını keşfedeceksiniz.

Yumuşak doğal tonlarda döşenmiş, ekolojik sazdan çatılı toplam 110 villa arasından seçim yapabilirsiniz.

Tesis, otellerde sürdürülebilirlik sertifikası olan Green Globe sertifikasına sahiptir.

Kum zeminli yalınayak restoranda ziyafet çekebilir ve tesisin spasında rahatlayabilirsiniz.

Maldivler Turist Kabul Etmeye Başlıyor: Hiçbir Kısıtlama Yok

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn