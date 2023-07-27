Hangi Ülkede Kaç Nükleer Santral Var?

Mayıs 2023 itibarıyla dünya genelinde 32 ülkede faaliyette olan 436 nükleer reaktör bulunuyor. Hangi Ülkede Kaç Nükleer Santral Var?

Amerika Birleşik Devletleri, 93 ile en fazla sayıda nükleer güç reaktörüne sahip ülke konumunda.

Mayıs 2023 itibarıyla yapım aşamasında olan en büyük reaktörler 1.720 megavat brüt elektrik üretim kapasitesiyle Birleşik Krallık’ta bulunuyor. Bu arada, dünya çapında inşa halindeki en büyük nükleer reaktör kapasitesine sahip ülke toplam kapasitesi yaklaşık 22 gigawatt olan reaktörlerin inşa edildiği Çin.

1954 yılında nükleer fisyon teknolojisinin ticari amaçlar için onaylanması ve Rusya’nın Obninsk şehrinde ilk nükleer santralin faaliyete geçmesiyle nükleer tarihi yazılmaya başladı.

Yeni enerjinin son derece güvenilir ve istikrarlı bir elektrik formu olduğu kanıtlandı.

Nükleer enerji santralleri yalnızca yaklaşık iki yılda bir yakıt ikmali için kapatıldığı için, günün her saati “temel yük” güç kaynağı sağlarlar.

Nükleer fisyonda, uranyum atomları daha hafif elementlere ayrılır. Uranyum, başta Kazakistan, Avustralya ve Namibya olmak üzere madenlerden çıkarılan radyoaktif bir metal.

Uranyum parçalama işleminden sonra, kullanılan yakıt elementleri hala radyoaktiftir ve nükleer atık depolarında veya kullanılmış yakıt havuzlarında depolanması gerekir.

Bu alanlar genellikle yer altındadır ve halkı radyasyondan korumak için kalın metal veya beton duvarlar gerektirir.

Hangi Ülkede Kaç Nükleer Santral Var? Türkiye de lige dahil oluyor

Türkiye, mevcut şartlarda doğalgazın yüzde 98’ini, petrolün yüzde 92’sini, kömürün ise yüzde 30’unu ithal ediyor.

Türkiye, elektrik talep artışında Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülke, 2023’e kadar, elektrik üretiminde şu anda yüzde 43 olan doğalgazın payını yüzde 30’a çekmeyi, yenilenebilir enerjinin payını ise 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinin devreye girmesi halinde Türkiye’nin elektrik tüketiminin yüzde 30’dan fazlasının nükleer enerjiden karşılanması hedefleniyor.

Hangi Ülkede Kaç Nükleer Santral Var?

ABD 93

Fransa 56

Çin 55

Rusya 37

Japonya 33

Güney Kore 25

Hindistan 22

Kanada 19

Ukrayna 15

İngiltere 9

İspanya 7

İsveç 6

Pakistan 6

Çekya 6

Belçika 5

Slovakya 5

Finlandiya 5

Macaristan 4

İsviçre 4

BAE 3

Arjantin 3

Meksika 2

Güney Afrika 2

Brezilya 2

Romanya 2

Belarus 2

Tayvan 2

Bulgaristan 2

Slovenya 1

Hollanda 1

Ermenistan 1

İran 1

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