Lokanta Mimi Vedat Milor’un Bu Haftaki Tavsiyelerinden

“Vedat Milor ile Buyurun Sofraya” adlı programı ile Habertürk’te ekranlara dönen Milor, bu haftaki programda Beyoğlu’ndaydı. Milor’un tavsiye ettiği mekanlardan biri ise Lokanta Mimi.

“İstanbul’un en kozmopolit semti Beyoğlu’ndayız. Tarih boyunca burada çok farklı kültürler uluslar bir araya gelmiş, ticaret merkezi, Pera, Galata, Karaköy hepsi burada” sözleriyle programa başlayan Vedat Milor, Lokanta Mimi hakkında ise şu girişi yaptı;

“Çok değişik bir modern esnaf lokantası. Yöresel olduğu kadar beynelmilel. Herkese hitap edebilir.

Karaköy’deyim. Burada mevsimsel yemekler yapan minik bir lokanta var. Daha önce geldim ve sevdim. ”

Daha sonra Lokanta Mimi’nin şefi Dilruba Aybaş ile sohbet ve tadım kısmına geçen Milor mekanda memnuniyetle ayrıldı.

Vedat Milor Lokanta Mimi’yi daha önce Hürriyet gazetesindeki köşesinde de yazmıştı.

Milor yazısında lokanta Mimi’yi “Terbiyeli nohutlu işkembe çok iyi, işkembesi pamuk gibi… Dana etli soğan dolma belleğimde kaldı, baklava yufkasında ciğer sarma damağımda iz bıraktı. Mimi’nin başarısının sırrı ne? Bence şefinin damak zevkinin iyi olması ve yemekleri kendi evinde, sevdiklerine hazırlar gibi pişirmesi… Lokantanın küçük, yemeklerin günlük ve sınırlı sayıda olması da kalitenin devam edeceğinin göstergesi” sözleriyle övmüştü.

Vedat Milor Lokanta Mimi’yi Böyle Tanıttı;

Karaköy Necatibey caddesindeki Lokanta Mimi pazar günleri hariç 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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