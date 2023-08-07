Havlu Hareketi: Yunanistan Halkı Plajlarına Sahip Çıkıyor

Yunanistan’da geçtiğimiz aylarda başlayan ‘Havlu Hareketi’ ülke geneline yayılıyor. Kıyı şeridindeki işletmelerin plajları işgal etmesine karşı eylemler neredeyse tüm adalara yayıldı.

Yunanistan halkının halk plajlarının yasa dışı ele geçirilmesine karşı çıkarak gerçekleştirdiği protesto eylemlerine yabancı turistler de destek oluyor.

İlk olarak Paros adasında başlayan havlu hareketi şezlong ve şemsiye için yüksek ücretler talep eden turistik işletmeler tarafından yasa dışı olarak işgal edilen kıyı şeridinin geri alınması çağrısında bulunuyor.

Paros’ta güvenlik görevlilerinin, sahil işgaline karşı çıkan tatilcileri kayalıklara gitmeye yönlendirmesiyle eylemler tetiklenmişti.

Gazete Duvar’ın haberine göre eylem hakkında konuşan Paros Yurttaş Hareketi üyesi Panos Kekas şunları söyledi:

“Sahil şeridinde geriye kalan tek şey, kayalıklardı. Bizi ayağa kaldıran, kendimizi ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmemize neden olan şey buydu”

Eylemlerini yoğunlaştıran aktivistler, Agia Maria gibi plajlardaki izinsiz şezlong ve şemsiyeleri bölgeden uzaklaştırmaya başladı.

Havlu Hareketi Yayılıyor

Paros’ta başlayan eylemler daha sonra başkent Atina kıyılarına sıçradı. Havlu hareketi eylemcileri Gazete Duvar’a yaptıkları açıklamada, protesto eylemlerinin kısa zamanda ülkenin geneline yayıldığını belirtti.

“Birkaç gün içerisinde Ege Adaları’nda benzer girişimlerindeki tanıklık ettik. Başkent kıyılarında da aynı protesto eylemleri başlatıldı. Ve bu girişimler sonuç vermeye başladı” diyen Maria, yapılan girişimler sonucunda Paros’ta sahile izinsiz müdahalede bulunan iki müteşebbisin tutuklandığına dikkat çekti. Naksos başta olmak üzere olmak başka ada ve bölgelerden de benzer bilgiler geldi. “İlk defa yetkili mercilerin harekete geçtiğine tanıklık ediyoruz. Bu büyük bir başarı” yorumunda bulunan Atinalı Vasilis de halkın özgürce doğanın nimetlerinden yararlanma hakkının önemine temas etti.

Havlu Hareketine Yabancı Turistler de Destek Veriyor

Aktivistlere göre, Yunanistan’ın geneline yayılan eyleme ülkeyi ziyaret eden yabancı turistler de destek vermeye başladı. Turistler Yunanistan vatandaşları gibi işletmelerin yasa dışı şekilde işgal ettikleri kıyılara ve olaylara havlu kurarak destek veriyor.

Uluslar arası basın da eylemlere yoğun bir şekilde yer veriyor.

İngiltere medyası ‘Havlu Hareketi’ dönemi öncesinde 4,5 milyon İngiliz turistin ziyaret ettiği Yunanistan’da işletmelerin bir şemsiye ve iki sandalye için günlük 60 euroya varan ücretler talep ettiği, ‘VIP alanlar’ için 120 euro istendiği bilgisini paylaştı.

Daily Mail, konu hakkındaki haberinde, “Yunan adalarındaki Yunan halkı ve tatilciler, plajların İngiliz turistler tarafından ‘işgal edilmesine’ öfke duyuyor” bilgisini paylaştı.

Yunanistan Hükümeti “Söz” Verdi

Artan eylemler üzerine Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis “Kimseye göz açtırmayacağız” mesajını verirken Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis de yasadışı faaliyetlere karşı ‘sıfır tolerans’ çağrısında bulundu.

Söz konusu açıklamalar sonrasında ülke genelindeki denetimler sıklaştırıldı.

Plaj işletmecileri ise ekonomisi turizm gelirlerine bağlı olan Yunanistan’a bu eylemlerin zarar verdiğini iddia ediyor.

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