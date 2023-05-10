Morning Glory Pool: Turistler Doğa Harikasını Yok Etti!

Bir gayzerin patlaması şüphesiz hayal edilebilecek en etkileyici doğa harikalarından biri. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yellowstone Milli Parkı, bu su fıskiyeleri açısından özellikle zengin. Morning Glory Pool ise popülaritesinin kurbanı oldu.

Adını gündüzsefası çiçeğinden Morning Glory Pool, suyun eşsiz tonlardaki renkleriyle büyük ilgi topluyordu.

Gayzerin suyu bazı günler eski muhteşem halini anımsatsa da havuzun kenarlarında sarı ve turuncu tonları giderek daha da fazlalaşıyor. Ve bu renkler her ne kadar güzel görünseler de, benzeri görülmemiş bir kirliliğin hikayesini anlatıyorlar. Yellowstone Ulusal Parkı’nın resmi web sitesinin bildirdiğine göre bunun sebebi ziyaretçiler!

Buna göre, Morning Glory Pool’a her gün hayranlıkla bakan çok sayıda ziyaretçi, onlarca yıldır dikkatsizce çöplerini mavi suya atıyordu. Ancak bununla da kalmayıp turistler tarafından havuza bozuk para, taş ve ağaç dalları da keyfi olarak atıldı.

Kirlilik o kadar boyutlara ulaştı ki, 1950’lerde adeta çöp tenekesine döndü! Ama o zamanlar kimse atığın yol açacağı çevre felaketini hayal bile edemezdi.

Morning Glory Pool’da o kadar çok moloz birikti ki sonunda hava bacalarını tıkamaya başladılar.

Gayzerin ortalama sıcaklığı 70.7 santigrat derecedir ve yerin içinden gelen sıcak hava suyu ısıtır. Ve su havuzunu eşsiz bir şekilde maviye boyayan bakteriler bir zamanlar bu çok sıcak suda geliştiler. Hava bacaları tıkanınca havuzdaki su soğudu.

Bu da diğer mikroorganizmaların yerleşmeye başlamasına neden oldu. Bunlar da yavaş yavaş havuzu bugün gördüğümüz renklere boyadı. Çünkü sarı ve turuncu renkli bakteriler daha soğuk suyu tercih ederler. Ancak o zamandan beri, gayzere mavi rengini veren bakteriler geri çekildi.

National Park Traveller sayfasındaki Yellowstone Ulusal Parkı Volkanik Gözlemevi’ne göre , kirlilik büyük ölçüde gayzerin araba ile kolayca erişilebilir olmasından kaynaklanıyordu. 1970’lerde, park bekçileri Morning Glory Pool’un durumu hakkında o kadar endişeliydiler ki, enkazı temizlemek için kısmen boşalttılar. Ancak çabaları boşunaydı ve suyun rengini değiştirmesini engelleyemedi.

Morning Glory Pool: Vandalizm devam ediyor

Ve bugün bile çöp sorunu kontrol altında olmaktan çok uzak. Vulcan Gözlemevi’ndeki bilim adamları, bir daha asla eskisi kadar mavi olmayacağından korkuyorlar. Milli parkın internet sitesine göre, Morning Glory Havuzu’ndaki vandalizm devam ediyor. İnsanlar burada hala suya çöp atıyor.

Böyle bir suçu gören herkes bunu bir korucuya bildirmeli.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

