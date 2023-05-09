Mehmet Aslantuğ: Muharrem İnce İktidar Lehine Manipüle Ediyor

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ Muharrem İnce hakkında açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığını eleştiren Aslantuğ şunları söyledi:

“Ben Mehmet Aslantuğ olarak Muharrem İnce’nin tavrını çok yanlış buluyorum. Türkiye İşçi Partisi’nin adayı olarak da şüphesiz aynı duygudayım.

Bu ilk turda bitmesi gereken bir hesaplaşma. Çok net. İster kendi duyguları, ister geçmişe dönük hesaplaşmaları ister başka nedenleri, neyse hiçbirine bu da olabilir diyemedim. Şahsen çok ağrıma giden, ülkenin de ağırına gideceği kadar gerekçelendiremediği bir durumla karşı karşıyayız.

Aday oldunuz daha önce ve bir süreç yaşandı. O geceyi, öncesini sonrasını herkes biliyor. Beyanatları var. Buna rağmen bunu hiçbir gerekçeyle açıklayamıyoruz. Tek bir ihtimal kalıyor. Durumu iktidarın lehine manipüle etmek. Tablo bu. Ben buna inanıyorum.

Bunu sokaktaki insan da görüyor. Sayın İnce bir de bir hikayenin içinden geliyor. CHP’nin içinde. Olan biteni biliyor. Olan bitene dair bir kanaati var.

Bizi hararetle kaybedecek bir günümüz bile yok durumuna getiren, beni 40 yıllık iyi kötü konforumdan alıp buraya taşıyan duyguya rağmen Sayın İnce siz hangi gerekçeyle? Olacak şey değil.

Muharrem İnce’ye rağmen bu iş ilk turda biter.”

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