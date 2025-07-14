Rusya’dan elektronik vize kararı

Rusya, yabancı turistlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla elektronik vizelerde önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni kararla birlikte, elektronik vizelerin geçerlilik süresi iki katına çıkarılarak 120 güne uzatıldı. Vize sahipleri artık ülkede kesintisiz 30 gün kalabilecek. Ancak sektör temsilcilerine göre, bu adım tek başına turist sayısını artırmaya yetmeyecek.

Rusya’da süreler uzadı, beklentiler sınırlı

Daha önce elektronik vizeler yalnızca 60 gün geçerliydi ve ülkede kalış süresi 16 günle sınırlıydı. Şimdi bu süreler sırasıyla 120 gün ve 30 gün oldu. Ancak Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Aleksandr Musihin’e göre bu düzenlemenin turist trafiğine ciddi bir etkisi olmayacak. Musihin, “Yabancı turistler genelde bir haftadan az kalıyor. 14 günü geçen seyahatler genellikle iş veya sağlık nedenleriyle yapılıyor” dedi.

Yine de Musihin, her türlü vize kolaylığının Rusya’nın imajına katkı sunduğunu belirterek, “Elektronik vize sisteminin hayata geçirilmesiyle bile ülkeye olan talep üç kat arttı” ifadelerini kullandı.

Sektör çok girişli vizelere işaret ediyor

Turizm sektörü temsilcilerine göre, asıl fark yaratacak adım çok girişli elektronik vizelerin devreye alınması. “Space Travel” şirketinin genel müdürü Artur Muradyan, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eğer Rusya, Schengen benzeri çok girişli vizeler sunsaydı, bu turistlerin tekrar gelmesini teşvik ederdi. Özellikle kültür turuna gelen bir ziyaretçi, başka bir tarihte şehir tatili için yeniden Rusya’yı tercih edebilirdi.”

Musihin de bu görüşe katılarak, iki girişli vizelerin komşu ülkeleri de kapsayan kombine turlar açısından ciddi kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Asıl sorun sınır kapılarında mı?

Elektronik vizeyle ilgili düzenlemelerin ardından gündemdeki bir diğer konu ise sınır kapılarındaki kontrol sistemleri. Muradyan, Rusya’daki sınır geçişlerinin hâlâ modern sistemlerin gerisinde olduğunu savundu.

“Singapur’da ortalama sınır geçiş süresi 5 dakika. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu süre 7 dakika civarında. Rusya’da ise biyometrik kontrollerin uzun sürmesi ve görevlilerin yabancılara karşı mesafeli tutumu süreci zorlaştırıyor” diye konuştu.

Muradyan’a göre, Rusya’nın turizmde rekabet gücünü artırması sadece vize politikalarıyla değil, ziyaretçilerin sınırda yaşadığı deneyimlerle de doğrudan bağlantılı.

