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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve dört şüpheli daha tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NationalTurk FR14/07/2025
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Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve dört şüpheli daha tutuklandı.
Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve dört şüpheli daha tutuklandı.
WTS ile Ayın Fırsatları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şile Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Kabadayı ile birlikte dört kişi daha cezaevine gönderildi.

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1 Soruşturmanın kapsamı geniş
2 Özgür Kabadayı ve dört kişi tutuklandı

Soruşturmanın kapsamı geniş

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla Şile Belediyesi mercek altına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yanı sıra Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan da bulunuyordu.

Özgür Kabadayı ve dört kişi tutuklandı

Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği altı şüpheliden beşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Belediye Başkanı Kabadayı’nın yanı sıra Kaçmaz, Özçakmak, Şafak ve Buçhan’ın da cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslı Kotan hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

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NationalTurk FR14/07/2025
6 1 dakika okuma süresi
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