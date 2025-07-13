Çin’deki anaokulunda büyük skandal

Çin’in kuzeybatısındaki Tianshui kentinde bulunan bir anaokulunda büyük bir gıda güvenliği skandalı yaşandı. Peixin Anaokulu’nda eğitim gören 200’den fazla çocuğun kanında tehlikeli düzeyde kurşun bulundu. Olayın ardından yapılan analizlerde, okulda servis edilen bazı yiyeceklere gıda dışı boya maddesi katıldığı belirlendi. Soruşturma derinleşirken okul müdürü de dahil olmak üzere birçok kişi tutuklandı.

Kurşun; kahvaltı ve akşam yemeğinde çıkan ürünlerde tespit edildi

Yerel yönetim tarafından hazırlanan resmi rapora göre, öğrencilerin sabah kahvaltısında verilen “üç renkli kırmızı hurmalı buharda kek” ve akşam yemeğinde sunulan “mısır rulo sosis”te yüksek miktarda kurşun tespit edildi. Söz konusu ürünlerdeki kurşun oranı sırasıyla kilogram başına 1.052 mg ve 1.340 mg olarak ölçüldü. Bu değerler, Çin’in ulusal gıda güvenliği standardı olan 0.5 mg/kg sınırının onlarca katı üzerinde.

251 çocuktan 233’ünde anormal değerler

Peixin Anaokulu’nda eğitim gören 251 öğrenciden 233’ünün kanında anormal kurşun seviyeleri saptandı. Aynı bölgede bulunan Weibei, Ci’ai ve Mengdi’ai anaokullarındaki öğrenciler de teste tabi tutuldu ancak bu okullarda benzer bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Boya internette alındı, gıdaya karıştırıldı

Rapora göre, okul müdürü Zhu Moulin ve okula finansal destek sağlayan Li Moufang, mutfak personeline internetten boya satın alarak gıdalarda kullanmaları talimatını verdi. Boya kutularının üzerinde “yenmez” ibaresi yer aldığı ve kurşun içerdiği açıkça belirtildi. İngiltere merkezli Sky News kanalının yayımladığı görüntülerde, mutfak çalışanlarının bu boyayı gıdalara karıştırdığı anlar yer aldı.

10 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle serbest

Skandalla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında okul müdürü Moulin ve iş insanı Moufang’ın da bulunduğu 10 kişi, zehirli ve zararlı gıda üretmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan iki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çin’de veliler ve yetkililer öfkeli

Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, Peixin Anaokulu’ndaki çocukların ve ailelerinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik zararın kendilerini “derinden üzdüğü” ifade edildi. Anaokulunun faaliyet iznini 2022’de aldığı, öğrenci kaydının ise 2024 Ağustos ayında başladığı belirtildi.