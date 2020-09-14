TOY İstanbul Salgına Dayanamadı!

Bugüne kadar birçok başarılı oyunu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul koronavirüs salgını sürecinde oluşan şartlar nedeniyle kapandığını duyurdu.

Kasım 2016’dan beri faaliyet gösteren ve birçok başarılı oyunu izleyicilerle buluşturan TOY İstanbul, kapılarını kapatma kararı aldı.

Tiyatronun sosyal medyasından yapılan açıklama şöyle;

“Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…”

Baba Sahne’nin kurucusu ve tiyatrocu Şevket Çoruh üzücü gelişme ile ilgili paylaştığı mesajında “Ölmezsinciler, Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler, ne diyeceksiniz? Geçmiş olsun mu? Bana mı sordunuz açarken mi? Ne diyeceksiniz? Yazık…” ifadelerini kullandı.