Vali: “Hastanelerimizin Kapasitesi Dolma Aşamasında”

Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, Kastamonu’nun da koronavirüs ile mücadele kapsamında çok zorlu bir aşamaya geldiğini belirterek “Hastanede tedavisi gereken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmıyoruz ama bugün itibarıyla kapasitemizi doldurma aşamasına geldik. Eğer artış bu şekilde devam ederse ileriki günlerde kriz hali söz konusu olabilir” diye konuştu.

Çakır, Kovid-19’la mücadelede vatandaşlardan temaslı oldukları kişileri eksik bildirmemelerini istedi. Alınan kararlara uyulmasını isteyen Çakır, “Nüfusumuz yaşlı. Türkiye’nin en yaşlı ikinci iliyiz. Geçlerin çoğu belki bunu ufak semptomlarla geçirmiş, önemsemiyor ama yaşlılara ulaştığında… Hastanelerimizi gördünüz, oradaki vakaların ağırlığını izlediniz. Bulaş büyüklerimize gittiği anda yansıması çok ağır oluyor. Her alanda kendi OHAL’imizi ilan edelim. Salgın tekrar normal seyrine ininceye kadar zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. Kendi kendimizi izole edelim” ifadelerini kullandı.