Oxford Aşısından Yaşlılara Müjde

Lancet dergisinde aşı adayına ilişkin yayınlanan makalede yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verilen ikinci faz denemelerinin sonuçları paylaşıldı.

Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, Kovid-19 nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 yaş ve üstü olmak üzere 3 ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği belirtildi..

AstraZeneca firmasının yürüttüğü aşı çalışmalarında eylül ayında bir denekte nörolojik sorun tespit edilince çalışmalara ara verilmiş, ancak sorunun aşı adayından kaynaklanmadığına karar verilmişti.