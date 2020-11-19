Aşının Hazır Olacağı Tarihi Açıkladı

ABD merkezli Pfizer ile Almanya’da Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısında bir müjdeli haber daha geldi.

BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin Reuters’e yaptığı açıklamada ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

Uğur Şahin şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin şartlı onayı aralık ayının ikinci yarısında verilebilir. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı. Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken dün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.