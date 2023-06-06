Goldsun, Serin Havalarda Yazlıkçıların Açık Hava Keyfini Koruyor

Gündüzleri evlerinin açık alanlarında keyifli zamanlar geçiren yazlıkçılar, akşamları soğuyan havayla birlikte bozulan konfor şartlarını sağlamak için çözümler arıyor. Birçok yazlıkçı ise çözümü mobil ısıtıcılarda buluyor.

Çukurova Isı, soğuk havalarda yazlık evlerin; balkon, teras ve bahçelerini yazın yüksek enerjisiyle dolduran Goldsun elektrikli ısıtıcıların sunduğu avantajlara dikkat çekiyor.

Havaların ısınmasıyla yazlık evlerde yaşam başladı; ancak akşamlar hala serin geçiyor. Özellikle günlerini balkonlarda, teraslarda ve evlerinin bahçesinde geçirmek isteyen yazlıkçılar, hava muhalefetinin konfor şartlarını etkilememesi için çözümü elektrikli ısıtıcılarda buluyor.

İleri ısıtma teknolojileri ile yazlıkların açık alanlarında yazlıkçılara, sıcak ortamlar sağlayan Çukurova Isı, konforu ve verimliliği bir arada sunuyor.

Estetik dizayn

IP 55 su korumasına sahip olarak üretilen ve yüksek yüzey sıcaklığı ile bulunduğu ortamı istenilen konfor şartlarına uygun olarak ısıtan; Goldsun Supra Plus, Supra, Aqua, Nova Plus ve Nova serisi elektrikli ısıtıcılar, estetik dizaynları ve uygulamada sundukları avantajlar ile; evlere, bahçelere, balkonlara ve teraslara mimari açıdan göze rahatsızlık vermeyecek şekilde monte ediliyor.

Taşınabilir ısıtma çözümü

Ayrıca müşterilerine taşınabilir ısıtma çözümleri de sunan Çukurova Isı, “Goldsun Mobile Serisi Isıtıcılar” ile evlerin açık alanlarında kullanıcıların ihtiyacına uygun ısıtma sağlayarak, ortamda ki konfor şartlarını koruyor. Devrilme emniyeti de bulunan mobile ısıtıcılar, son derece güvenlikli teknolojilerle 700 watt veya iki kademeli 1400 watt kapasite seçenekleri ile üretiliyor. Taşınabilir olma özelliği ise kullanıcılarına tercih ettikleri alanı ısıtma avantajı sunuyor.

Yüksek performans değerlerinin yanı sıra fonksiyonel kullanım açısından da tercih edilen Goldsun serisi elektrikli ısıtıcıların ‘plus’ serileri, cihaz kasası ile bütünleşik olan kumanda modülü sayesinde kapasitesinin yüzde 60’ı oranında kısılabiliyor.

Cihaz ile birlikte verilen kızılötesi uzaktan kumanda ise ısıtıcıyı 5 farklı kademede çalıştırma avantajı sunuyor. Bu özellik, değişken hava koşullarında daha konforlu ısıtma yapılmasına olanak sağlayarak, açık alanları, yazın yüksek enerjisiyle dolduruyor.

Yüksek verim

4 mevsim dış mekânlarda vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi haline gelen Goldsun elektrikli ısıtıcıların içerisinde yer alan halojen ampul, 1.5 saniye içerisinde 2250°C’ye ulaşarak, anında ve maksimum ısıtma hissi yaratıyor. Geniş açılı ısıtma teknolojisi ise ısıtıcının uzak mesafelerden dahi ısıtma yapmasına imkân sağlıyor.

Çukurova Isı, Goldsun ısıtıcıları, 81 ili kapsayan geniş satış ağı ve Türkiye’nin önde gelen online alışveriş siteleri üzerinden satışa sunuyor.

Çukurova Isı Hakkında

Çukurova Isı, 1991 yılında ısıtılması zor olan büyük ve geniş hacimler için dizayn edilmiş radyant ısıtma sistemlerinin; ithalat, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Endüstriyel ısıtma alanında başlayan serüvenine, 2000’li yıllardan itibaren radyant ısıtıcı ve infrared ısıtıcıların üretim faaliyetlerini de ekleyen Çukurova Isı, kendi markası olan GOLDSUN ve SILVERSUN ile doğalgazlı radyant ve elektrikli infrared ısıtıcı pazarında fark yaratan çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’de radyant ısıtma pazarında %65 pazar payı ile lider olan Çukurova Isı’nın ürün portföyünde; “borulu radyant ısıtıcılar, sıcak hava üreticileri, seramik plakalı radyant ısıtıcılar, stadyum tribün ısıtıcıları, elektrikli halojen ısıtıcılar, doğalgazlı termo-konvektörler, hava perdeleri ve seyyar radyant ısıtıcılar” yer alıyor.

Çukurova Isı; fabrika, depo, hangar, cafe, restoran, spor salonu, cami ve seralar için hem dayanıklı hem de ekonomik ve etkili ısıtma sistemleri sunuyor. Ayrıca 81 ili kapsayan geniş bayi ağı ile çözüm ortağı olduğu projelere ısıtma sistemleri konusunda keşiften projelendirmeye, satıştan, devreye alma süreçlerine kadar komple sistem çözümü sunuyor.

Çukurova Isı, Gebze’de bulunan fabrikasında, yüksek mühendislik anlayışıyla geliştirip, ileri teknolojiler ile ürettiği ısıtıcılarını, 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

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