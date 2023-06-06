Schaeffler DTM’in resmi inovasyon ortağı oldu

Schaeffler, DTM serisinin gelecekteki geliştirme süreçlerine ortak olacak. Bundan sonraki tüm DTM yarışlarında Schaeffler’in steer-by-wire teknolojisine sahip “innovation taxi” kullanılacak.

Artık ADAC’ın yönetimine geçen Alman otomobil yarışı serilerinde Schaeffler ile ortaklığına devam eden DTM, geleceğe doğru yarışa start verdi. Resmi inovasyon partneri unvanıyla önde gelen küresel otomotiv ve endüstriyel tedarikçisi Schaeffler, mevcut teknik ve stratejik geliştirme süreçlerinde ADAC ve DTM ile iş birliği yapacak. Schaeffler Otomotiv Teknolojileri CEO’su Matthias Zink konuyla ilgili şöyle konuştu: “Schaeffler’in DNA’sında yenilik var. Verimli ve sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendiren yeniliklerde önemli bir rol oynuyoruz. Bu yüzden DTM’i desteklemeye devam edeceğiz. Mobilitenin lideri olarak ilerlemeye devam etmek ve ADAC ile olan işbirliğimiz kapsamında yarış serilerini teknik ve stratejik olarak ileri taşımak istiyoruz. Bu bakımdan DTM ile olan iş birliğimizin devamı konusunda hiç şüpheye düşmedik.”

Motor sporlarının elektrifikasyonu için sürüş sistemleri geliştiriyor ve üretiyor

Schaeffler’in geleceğin önemli teknolojilerini geliştirmesi ve sergilemesi için bir platform sağlayan DTM, 2021 yılında direksiyon ve frenlerin yanı sıra şanzımanın da elektronik olarak kontrol edilebilmesini olanak tanıyan devrim niteliğindeki Space Drive steer-by-wire sistemini piyasaya sundu. Bu başarıyı sergilemek için Schaeffler’in “innovation taxi” isimli özel bir aracı bu yılın tüm DTM yarışlarında kullanılacak. Project1 yarışında Yeşil Schaeffler teması taşıyan bir BMW M4 GT3 ile yarışacak olan Fürth doğumlu 33 yaşındaki pilot Marco Wittman, 2019 yılından beri şirketin marka temsilciliğini yapıyor. Schaeffler aynı zamanda motor sporlarının elektrifikasyonu için sürüş sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. Bunların arasında yakıt hücreli aktarma organlarının yanı sıra kısmi ve tam elektrifikasyon için güçlü ve güvenilir bileşen ve sistemler de bulunuyor.

“Motor sporlarının inovasyonunda önemli bir aktör”

Schaeffler ve DTM’in uzun bir ortaklık hikayesi olduğunu ifade eden ADAC Motorsport Başkanı Thomas Voss: “Kendilerini resmiinovasyon ortağımız olarak görmekten çok memnunuz. Serinin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Schaeffler, uzmanlığı ve teknik bilgisi sayesinde motor sporlarının inovasyonunda önemli bir aktör. DTM’in, devrimsel değişiklikler yaratacak heyecanlı bir dünya olmaya devam edeceğinden eminiz.” dedi.

Sayısız teknolojiyi ve sistemi yarış pistinde zorluşartlar altında test ediyor

Schaeffler’in yenilikleri teknolojinin geleceğini değiştirirken insanların günümüzde ve gelecekte güvenli, verimli vesürdürülebilir bir şekilde seyahat etmelerinin yolunu da açıyor. Teknoloji şirketi elektromobilite, CO₂ verimli sürüş sistemleri, şasi çözümleri ve yüksek hassasiyetli rulmanlar geliştiriyor. 2022yılında 1.300’den fazla patent başvurusu yapan Schaeffler, Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (DPMA) göre Almanya’nın en yenilikçi dördüncü şirketi olarak biliniyor. Schaeffler, sayısız teknolojiyi ve sistemi yarış pistinde zorlu şartlar altında test ediyor. Elde edilen sonuçlar üretim için şirketin araştırma ve geliştirme sürecine dahil ediliyor.

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