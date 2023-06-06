Ukrayna: Rusya Barajı Havaya Uçurdu

Ukrayna, Rusya’yı Herson yakınlarındaki Dnipro’da bir barajı yıkmakla suçluyor. Yetkililer sel uyarısında bulundu. Rusya ise barajın zarar görmesinden Ukrayna’yı sorumlu tutuyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki Cherson bölgesinde Dinyeper nehri üzerinde önemli bir barajı havaya uçurduğu söyleniyor.

Nehrin aşağı bölgesinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı ve tahliye hazırlıkları başladı. İçişleri Bakanlığı’na göre, Cherson şehrinin bazı bölümlerinin yanı sıra on köyün sakinleri de etkilendi.

“The Kyiv Independent”, Twitter’da yıkılan bir barajın ve şiddetli sellerin resimlerini yayınladı.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant. "The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

Ukrayna: “Rusya’dan bir terör eylemi daha”

Ukrayna’nın Herson’daki bölgesel askeri idaresi başkanı Oleksandr Prokudin, Telegram’da yayınlanan bir videoda Rusya’nın bir terör eylemi daha gerçekleştirdiğini söyledi. Dnipro’nun su seviyesinin önümüzdeki birkaç saat içinde kritik bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyardı.

Konsey Sekreteri Oleksiy Danilov, Twitter’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdığını bildirdi.

Rusya kendi sorumluluğunu reddediyor

Rus işgalciler ise Kakhovka barajına verilen hasardan Ukrayna bombardımanını sorumlu tuttu. Rus devlet haber ajanslarına göre, Moskova tarafından Nowa Kakhovka’ya atanan belediye başkanı Vladimir Leontiev, “Sular yükseldi” dedi.

Zaporizhia nükleer santrali için de olası etkiler

Ukrayna Atom Enerjisi Kurumu’na göre, barajın yıkılması, Zaporizhia nükleer santralinin daha yukarı akış yönünde işletilmesi üzerinde de sonuçlar doğurabilir. Yetkili, oradaki durumun şu ana kadar kontrol altında olduğunu söyledi.

Energoatom, “Tesisin türbin kondansatörleri ve nükleer santralin güvenlik sistemleri için elektrik alması için Kachowka rezervuarından gelen su gereklidir” diye açıklıyor. “Şu anda tesisin soğutma havuzu dolu: sabah 8’de su seviyesi 16,6 metre, bu da tesisin ihtiyacı için yeterli.”

Geçen yılın Ekim ayında, Başkan Zelenskyj Rusya’yı barajı mayınlamakla suçladı ve barajı havaya uçurmaması konusunda uyardı: “Bunu yaparlarsa, bir felaket olur.”

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

