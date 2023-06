Ukrayna: Rusya Barajı Havaya Uçurdu

Ukrayna, Rusya’yı Herson yakınlarındaki Dnipro’da bir barajı yıkmakla suçluyor. Yetkililer sel uyarısında bulundu. Rusya ise barajın zarar görmesinden Ukrayna’yı sorumlu tutuyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki Cherson bölgesinde Dinyeper nehri üzerinde önemli bir barajı havaya uçurduğu söyleniyor.

Nehrin aşağı bölgesinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı ve tahliye hazırlıkları başladı. İçişleri Bakanlığı’na göre, Cherson şehrinin bazı bölümlerinin yanı sıra on köyün sakinleri de etkilendi.

“The Kyiv Independent”, Twitter’da yıkılan bir barajın ve şiddetli sellerin resimlerini yayınladı.

Ukraine's Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.

"The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified," the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq

