ABD Başkanı Trump İskoçya’da

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük özel bir ziyaret için İskoçya’ya geldi. Air Force One’ın Prestwick Havalimanı’na inişiyle başlayan ziyarette Trump’ı, İskoçya Bakanı Ian Murray ve ABD’nin İngiltere Büyükelçisi Warren Stephens karşıladı. Başkan Trump, havalimanında yaptığı açıklamalarda hem İskoçya’daki planlarını hem de pazartesi günü bir araya geleceği İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Hafta sonunu Güney Ayrshire’daki Turnberry tatil köyünde geçirecek olan Trump, İskoçya’daki ikinci durağı olan Aberdeenshire’da ise yeni bir golf sahasının açılışını gerçekleştirecek.

Trump: Starmer iyi bir adam, anlaşmayı yaptı

Trump, Starmer ile pazartesi günü yapacağı görüşme öncesinde, İngiltere Başbakanı hakkında “Onu seviyorum. Benden biraz daha liberal ama iyi bir adam. 12 yıldır üzerinde çalışılan ticaret anlaşmasını o sonuçlandırdı” ifadelerini kullandı. Aynı şekilde İskoçya Birinci Bakanı John Swinney için de “iyi bir adam” yorumunda bulunan Trump, onunla da bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Trump, Turnberry’de protestolarla karşılandı

Trump’ın zırhlı aracı “The Beast” öncülüğünde ilerleyen 20’yi aşkın araçlık konvoy, saat 21.30’da Turnberry tesislerine giriş yaptı. Girişte küçük bir protestocu grubu tarafından karşılanan konvoya, Police Scotland ekipleri ve ambulanslar eşlik etti. Trump, hafta sonu boyunca burada golf oynamayı ve özel etkinliklerde yer almayı planlıyor.

Sean Connery detayı

Aberdeenshire’daki Menie sahasında yeni 18 delikli golf sahasını açacak olan Trump, gazetecilere bu projeye dair dikkat çekici bir açıklamada bulundu: “Sean Connery bana izinleri almamda yardımcı oldu. O olmasaydı bu muhteşem sahalar olmazdı.”

Göç, rüzgar türbinleri ve Avrupa çıkışı

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa’ya iki net mesaj verdi: “Göçü durdurun ve rüzgar türbinlerini bırakın.” Göçmenleri “Avrupa’yı öldüren istila” olarak nitelendiren Trump, yenilenebilir enerji projelerini ise “güzel manzaraları ve doğayı mahvediyor” sözleriyle eleştirdi. “Ülkelerinizi mahvediyorsunuz, bu çok üzücü” diyen Trump, İskoçya’daki rüzgar enerjisi projelerine daha önce karşı çıkmış, 2019’da Aberdeen kıyılarındaki bir türbin projesine dava açmış ve kaybetmişti.

Von der Leyen ile ticaret zirvesi

Trump, pazar günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek transatlantik ticaret ilişkilerini ele alacak. Von der Leyen, görüşmeyi sosyal medya platformu X üzerinden doğruladı.

Pazartesi: Starmer ve Swinney ile temaslar

Hafta başında Başbakan Keir Starmer ve İskoçya Birinci Bakanı John Swinney ile görüşecek olan Trump, bu görüşmelerde ticaretin yanı sıra uluslararası gündemi de masaya yatıracak. Swinney, Trump’la Gazze’deki durum ve İskoçya’ya yönelik ticari fırsatlar hakkında konuşacağını söyledi.

Geniş güvenlik önlemleri ve protestolar

Trump’ın ziyareti öncesi South Ayrshire ve Aberdeenshire’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Yüzlerce polis, diğer bölgelerden takviye kuvvetlerle desteklenirken; Turnberry çevresine kontrol noktaları ve çelik bariyerler kuruldu. Cumartesi günü Edinburgh ve Aberdeen’de geniş çaplı protestolar bekleniyor.

Birleşik Krallık’a dönüş ve tarihi bağ

Trump, salı günü ABD’ye dönecek. Ancak 17-19 Eylül tarihlerinde İngiltere’ye resmî bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında Kral Charles tarafından Windsor Kalesi’nde ağırlanacak olan Trump’ın İskoçya ile özel bir bağı da var: Annesi Mary Anne MacLeod, 1912’de Lewis Adası’nda doğmuştu.

