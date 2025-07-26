Kredi notu yükseldi, Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B1’ seviyesinden ‘Ba3’ seviyesine yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yeniden olumlu bir döngüye girdiğini belirterek, “Not artışı, yürüttüğümüz programın meyvelerini verdiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek: Risk primi düşecek, yeni not artışları gelecek

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Şimşek, kredi notundaki iyileşmenin Türkiye’nin hem iç hem de dış kaynaklı zorlukları aştığını ortaya koyduğunu söyledi. “Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir” diyen Şimşek, ekonomik politikaların sonuç verdiğini vurguladı.

Enflasyon ve bütçe disiplini vurgusu

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı şekilde düşürme hedeflerinin sürdüğünü belirterek, “Cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

Yapısal dönüşüm mesajı: Reformlar sürecek

Ekonomik programın kalıcı kazanımlara dönüşmesi için reform sürecinin devam edeceğini açıklayan Şimşek, “Yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere, sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla programımızı daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

