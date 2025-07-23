Trump, CBS’e açtığı davada 16 milyon dolar tazminat aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri sürecinde Demokrat rakibi Kamala Harris’le yapılan mülakatın manipüle edildiği gerekçesiyle CBS News’e açtığı davada önemli bir kazanım elde etti. Trump, davaya ilişkin Paramount Global’in 16 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump: ABD halkını dolandırdılar

Truth Social hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, medyanın kamuoyunu yanıltmasına artık izin verilmeyeceğini vurgulayarak, “Paramount Global ABD halkını dolandırdı” dedi. Şirketin yeni sahiplerinden kamu spotu, reklam ya da benzer programlar aracılığıyla 20 milyon dolar daha almayı beklediklerini belirtti.

Trump açıklamasında, bu anlaşmanın yalnızca kendisi açısından değil, “Amerikan halkı için de önemli bir zafer” olduğunu ifade etti.

Dava 20 milyar dolarlık tazminat talebiyle açılmıştı

Trump, Aralık 2024’te yayınlanan “60 Minutes” programında, Kamala Harris ile yapılan mülakatın yayın sırasında kasıtlı olarak değiştirildiğini öne sürerek CBS News’e 20 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, ana kayıt üzerinde yapılan düzenlemelerin “rakibine avantaj sağlamak ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla” gerçekleştirildiği iddia edilmiş, bu durumun Trump’ı haksız yere dezavantajlı duruma düşürdüğü belirtilmişti.

Paramount Global davayı reddetmişti

CBS News’in bağlı olduğu medya devi Paramount Global ise Trump’ın iddialarını başlangıçta reddetmiş, ancak daha sonra taraflar arasında varılan uzlaşma kapsamında 16 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.