Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı!

Abdurrahman Tutdere artık serbest

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 8 Temmuz’da ev hapsi cezası verildi. Ev hapsi cezasının ardından Tutdere görevinden uzaklaştırıldı. Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı 8 Temmuz’da açıklamıştı

İçişleri Bakanlığı, söz konusu karar ile ilgili yazılı açıklama yapmıştı: “Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”