ABD ve Çin’den kritik ticaret anlaşması

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin son yıllarda ticaret ve teknoloji alanında yaşanan gerilimleri hafifletmek adına önemli bir adım attı. Çin Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, nadir toprak elementlerinin ihracatında belirli kısıtlamaların kaldırılacağını ve ABD’nin buna karşılık bazı yaptırımları iptal edeceğini duyurdu.

ABD ve Çin arasında ticarette yeni sayfa

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki konuşmasında “Çin ile dün imzayı attık” sözlerinin ardından geldi. Beyaz Saray yetkilileri de tarafların Cenevre’de daha önce varılan mutabakatın hayata geçirilmesi konusunda yeni bir çerçeve üzerinde uzlaştıklarını belirtti. Anlaşma, Londra’da yapılan son görüşmelerde netleşti.

İhracat ve vizeler masadaydı

Görüşmelere ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık etti. Taraflar, Çin’in nadir element ihracatındaki sıkı kontrolü ve ABD’nin teknoloji firmalarına getirdiği yaptırımların yanı sıra öğrenci vizelerinin iptali gibi konuları ele aldı.

Ayrıntılar belirsizliğini koruyor

Çin tarafının ihracat izinlerini gözden geçirme ve onaylama sözü vermesi “cesaret verici” olarak nitelendirilse de, uzmanlar bu sürecin sınırlı ilerleyebileceğine dikkat çekiyor. The Conference Board Çin Merkezi danışmanı Alfredo Montufar-Helu, “Her iki taraf da nadir toprakları müzakerelerde koz olarak gördüğü için bu ürünlerdeki ticaret hâlâ kısıtlı kalabilir” dedi.

90 günlük geçiş dönemi

Cenevre’deki ön anlaşmanın ardından Washington ve Pekin, karşılıklı olarak ürünlere uygulanan tarifelerin büyük kısmını 90 günlüğüne askıya almayı kabul etmişti. Bu geçici dönem boyunca, tarafların karşılıklı olarak bazı kısıtlamaları geri çekmesi bekleniyor.

