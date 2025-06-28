Umut Şenol’un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleriyle tahliye edilen İBB Meclis Üyesi Umut Şenol’un ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirebilecek detaylar içeriyor. Şenol, açık hava reklam alanlarının devri sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve Murat Ongun’un yönlendirmesiyle hareket edildiğini iddia etti.

Reklam alanları baskısı

Umut Şenol ifadesinde, 2016 yılında satın aldığı Clear Channel şirketinin ismini Core Medya olarak değiştirdiğini ve İBB ile mevcut reklam sözleşmeleri bulunduğunu belirtti. 2019’da Urbanmedia ortağı Hüseyin S.’nin kendisini arayarak reklam alanlarını devretmesini istediğini, ardından Fatih Keleş’in baskısıyla karşılaştığını anlattı. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal T.’ye gittiğinde, “Ekrem İmamoğlu’nun konuyu bildiğini, ‘SİSTEM’in böyle karar aldığını” söylediğini aktardı.

Umut Şenol: Gayrı resmi yapı vardı

Pandemi döneminde kira indirimi talep ettiklerini belirten Şenol, İBB Reklam Daire Başkanı Kağan S.’nin kendisini doğrudan Murat Ongun’a yönlendirdiğini söyledi. Bu durumu sorguladığında Ongun’la görüşmesinin istendiğini ve sürecin Murat Ongun’un inisiyatifinde yürüdüğünü ifade etti. Kira indirim kararının daha sonra İBB Meclisi’nde oy birliğiyle alındığını belirtti.

İmamoğlu’nun randevusunda neler yaşandı?

2022’de Ekrem İmamoğlu’ndan randevu aldığını söyleyen Şenol, reklam alanlarındaki yoğunluğun belediyeye zarar verdiğini ilettiğini ancak İmamoğlu’nun yine Murat Ongun’u işaret ettiğini kaydetti. Bu görüşmenin, İmamoğlu’nun tüm süreci Ongun’a devrettiğini gösterdiğini savundu.

“Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum”

İfadelerinde “Bu yapının hiçbir yerinde yer almadım, mağdur edildim” diyen Şenol, ileride yöneltilebilecek suçlamalar için etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.

Yeni isimler gündemde

Şenol, ek ifadesinde, dosyada adı geçen Buğra Gökçe ile sosyal ilişkileri olduğunu, onun da “burada sadece Murat Ongun’un sözünün geçtiğini” söylediğini aktardı. Ayrıca Serkan Öztürk’ün, CHP’li belediyelerden aldığı ihaleleri başka şirketlere devrettiğini iddia etti.

