Tahran’da büyük yas: Binlerce kişi sokaklara döküldü

İsrail’le yaşanan ve 12 gün süren yıkıcı çatışmaların ardından İran, üst düzey askeri komutanlarını ve bilim insanlarını uğurladı. Tahran’ın kalbinde gerçekleşen cenaze töreni, ülke genelinde derin bir yas atmosferi oluşturdu.

Tahran’daki törene binlerce kişi katıldı

Cumartesi günü Tahran’ın Azadi Caddesi’ni dolduran binlerce kişi, savaşın ilk gününde öldürülen Devrim Muhafızları lideri General Hüseyin Selami ve balistik füze programı başkanı General Emir Ali Hacızadeh’in tabutlarını omuzladı. Konvoylar eşliğinde taşınan tabutlara eşlik eden kalabalık, “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Savaşta hedef: komutanlar ve nükleer altyapı

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı ve nükleer programı hedef aldığını belirttiği saldırılar, İran’ın üst düzey askeri kadrosuna yönelikti. Tel Aviv yönetimi, 12 gün süren operasyonlar boyunca 30 İranlı komutanı ve 11 nükleer bilim insanını öldürdüğünü açıkladı. Ayrıca sekiz nükleer tesis ve 720 askeri altyapı noktasının vurulduğu bildirildi.

Hamaney törene katılmadı

Devlet televizyonunun cenazeyi yayınladığı törende İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yer almadı. Savaşın başlangıcından bu yana kamuoyuna açık bir etkinlikte görülmeyen Hamaney’in, geleneksel olarak yaptığı gibi, tören öncesi kapalı bir ortamda dualar ettiği tahmin ediliyor.

Sivil kayıplar endişe verici boyutta

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Derneği’nin verilerine göre çatışmalarda en az 1.000 kişi yaşamını yitirdi. Bu sayı içinde 417 sivilin de bulunduğu bildirildi. Savaş boyunca İran şehirlerinde sık sık hava saldırısı sirenleri çalarken, başkent Tahran’da bile güvenlik zafiyetleri gündeme gelmişti.

Ateşkesin ardından cenaze

Salı günü ilan edilen ateşkesin ardından düzenlenen tören, İran halkı için hem bir vedalaşma hem de ulusal bir duruş gösterisi niteliğindeydi. Tahran’da yas havası hâkimken, ülkede cenaze törenlerinin diğer şehirlere de taşınması bekleniyor.