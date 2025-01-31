Gazze’de esir takası sürüyor

Gazze Şeridi’nde Hamas tarafından tutulan 8 rehine daha serbest bırakıldı. İsrail de buna karşılık 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Takas süreci sırasında kısa süreli gerilim yaşanırken, taraflar arasındaki kırılgan ateşkesin sürdürülebilirliği sorgulanıyor.

İsrail’de, özgürlüğüne kavuşan rehinelerin aileleriyle buluşma anları televizyonlarda canlı yayınlanarak gün boyunca tekrar tekrar izlendi. Tel Aviv’deki hastanelerin önünde toplanan kalabalıklar, serbest bırakılan rehineleri taşıyan ambulansları sevinçle karşıladı.

Öte yandan, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde de serbest bırakılan Filistinli tutuklular coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandı. Destekçileri, omuzlarına aldıkları mahkumlara Filistin bayrağı renklerindeki çiçek çelenkleri ve kışlık giysiler sundu.

Ancak, takas öncesinde Batı Şeria’da İsrail hapishanesi önünde Filistinli göstericiler taş attı, İsrail güçleri ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hamas Lideri Muhammed Deif’in Ölümü Doğrulandı

Takas sürecinin yaşandığı gün, Hamas yetkilileri, örgütün askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif’in öldüğünü resmen duyurdu. İsrail, Deif’in 6 ay önce Gazze’de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı. Deif, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlenen saldırının planlayıcılarından biri olarak gösteriliyordu.

Ateşkesin Geleceği Belirsiz

Rehine takası, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes anlaşmasının en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar 15 rehine ve yüzlerce Filistinli mahkum serbest bırakıldı, ancak Hamas’ın elinde hâlâ 7 Ekim’de kaçırılan onlarca rehine bulunuyor.

Ateşkesin geleceği, tarafların müzakerelerde ne kadar esneklik göstereceğine bağlı. İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep ederken, Hamas İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını tamamen durdurmasını ve daha fazla Filistinli tutuklunun serbest kalmasını istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki yıkımı işaret ederek, Filistinli mültecilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi. Tartışma yaratan açıklamasında, bölgenin “temizlenmesi” gerektiğini savunan Trump, Gazze’nin geleceği için yeni yerleşim planları yapılabileceğini belirtti.

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