Trump’tan federal çalışanlara 8 aylık maaşla istifa teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümeti küçültme ve yeniden yapılandırma hedefi doğrultusunda büyük bir adım attı. Federal çalışanlara, işlerinden ayrılmaları karşılığında sekiz aylık maaş ödeneceğini duyurdu. Trump yönetiminin gönderdiği e-postada, çalışanların “ertelemeli istifa” programına katılmaları durumunda en geç eylül ayı sonunda işten ayrılmaları gerektiği belirtildi.

6 Şubat’a Kadar Karar Verilmesi Gerekiyor

Trump yönetimi, neredeyse tüm federal çalışanlara gönderdiği e-postada, 6 Şubat’a kadar bu teklifi kabul edip etmeyeceklerini bildirmelerini istedi. Çalışanların, programa katılmak istemeleri halinde e-posta yanıtına “resign” (istifa ediyorum) yazmaları gerektiği belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, bu programın hükümet harcamalarında yaklaşık 100 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını öne sürdü.

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) tarafından duyurulan plana göre, teklifi kabul eden çalışanlardan çalışmaları beklenmeyecek, ancak bazı istisnai durumlar olabileceği ifade edildi. Ayrıca, istifayı kabul edenlerin, Trump yönetiminin ofislerde tam zamanlı çalışma zorunluluğundan da muaf tutulacağı bildirildi.

Hükümet İçinde Belirsizlik ve Tepkiler

Federal çalışanlar arasında büyük bir kafa karışıklığına neden olan bu plan, sendikalar ve Demokratlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Amerikan Federal Çalışanlar Sendikası (AFGE), bu planın “federal hükümetin işleyişini sekteye uğratacağını” ve kamu hizmetlerinde kaosa yol açacağını savundu.

Demokrat Senatör Tim Kaine ise Trump’ın yetkisinin bu tür bir program başlatmaya yetmeyeceğini belirterek, “Bu teklifi kabul edip istifa ederseniz, sizi dolandırır. Müteahhitleri nasıl dolandırdıysa sizi de dolandırır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump yönetimi, federal hükümet çalışanlarının “büyük çoğunluğunun sol eğilimli” olduğunu iddia ederek, bu hamlenin hükümet üzerindeki kontrolü sağlamak adına gerekli olduğunu savundu. Beyaz Saray Başdanışmanı Stephen Miller, “Hükümeti etkili yönetebilmek için bu adım kaçınılmaz.” dedi.

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy De Sürece Dahil Oldu

Trump, seçim kampanyasında verdiği “hükümeti küçültme” sözünü tutmak için girişimlerine hız verdi. Bu kapsamda, milyarder girişimci Elon Musk ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy’yi federal harcamaları azaltma konusunda danışman olarak görevlendirdi. Ancak Ramaswamy, Ohio valiliği için adaylığını koymak üzere görevden ayrıldı.

Yardımlar Askıya Alındı, Mahkemeden Engel Geldi

Trump yönetiminin aldığı bir başka tartışmalı karar da federal hibeler, krediler ve diğer mali yardımların geçici olarak durdurulması oldu. Ancak Washington’daki bir bölge mahkemesi, bu kararın uygulanmasını geçici olarak durdurdu. Sosyal güvenlik ve Medicaid yardımlarının etkilenip etkilenmeyeceği konusunda ise net bir açıklama yapılmadı.

Demokratlar, Trump’ın bu kararına karşı Beyaz Saray’a bir mektup göndererek “aşırı endişe duyduklarını” belirtti. Yönetim ise, “sürecin hükümeti daha verimli hale getirme planının bir parçası” olduğunu savundu.

Trump’tan Gençlerin Cinsiyet Değişim Tedavisine Kısıtlama

Aynı gün Trump, gençlerin cinsiyet değişim tedavilerine erişimini kısıtlayan bir başkanlık kararnamesine de imza attı. “Çocukları Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmadan Koruma” başlıklı kararname, 19 yaş altındaki bireylerin cinsiyet değiştirme ameliyatları veya hormon tedavileri almasını engellemeyi amaçlıyor.

Kararnamede, “ABD hükümetinin politikası, bir çocuğun cinsiyet değiştirmesi için finansal, tıbbi veya hukuki destek vermemektir.” ifadeleri yer aldı. Ancak bu kararın nasıl uygulanacağı ve mahkemeler tarafından nasıl değerlendirileceği belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki yıkımı işaret ederek, Filistinli mültecilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi.

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