ABD’de İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırı

ABD’nin başkenti Washington, dün gece saatlerinde büyükelçilik çalışanlarını hedef alan bir saldırıya sahne oldu. Yahudi Müzesi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıda, İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görevli iki kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Saldırı Yahudi müzesi yakınlarında meydana geldi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Washington’daki Yahudi Müzesi yakınlarında iki büyükelçilik çalışanı anlamsız bir şekilde öldürüldü” ifadelerini kullandı. Olayın detaylarıyla incelendiğini belirten Noem, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını söyledi.

Saldırgan kim?

Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Smith’in verdiği bilgilere göre, Rodriguez olay öncesi müze çevresinde dolaştıktan sonra elindeki silahla bir gruba yaklaşarak ateş açtı. Gözaltına alındığında “Özgür Filistin” şeklinde bağırdığı bildirildi.

Trump: Nefretin yeri yok

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. “Nefretin ve radikalizmin ABD’de yeri yok” diyen Trump, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Saldırıda hayatlarını kaybedenler nişan hazırlığındaydı

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, saldırıya uğrayan iki kişinin yakında nişanlanmayı planlayan genç bir çift olduğunu açıkladı. Leiter, “Genç adam bu hafta nişan yüzüğü almıştı, önümüzdeki hafta Kudüs’te evlenme teklifi yapacaktı” dedi.

ABD’de yaşanan olaya tepkiler çığ gibi yağıyor

Olayın ardından birçok ülkeden ve kuruluştan tepki açıklamaları geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, “Washington’da yaşananlar bir nefret ve antisemitizm eylemidir” ifadelerini kullandı. Amerikan Yahudi Komitesi CEO’su Ted Deutch da saldırının derin bir üzüntü yarattığını belirtti.

Soruşturma sürüyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve Washington Başsavcılığı, saldırı yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayın arka planına dair soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

