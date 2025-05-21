İsrail ordusu Batı Şeria’da diplomatik heyeti hedef aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin kentini ziyaret eden diplomatik heyetin üzerine ateş açtı. Aralarında Çin, Japonya, Meksika, Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, İrlanda ve Türkiye’den diplomatların yer aldığı yaklaşık 20 kişilik heyet, Cenin Mülteci Kampı’nda insani durumu gözlemlemek üzere bölgede bulunuyordu.

Tanıklara göre heyet, kampın doğu girişinde brifing aldığı sırada silah sesleri yükseldi. Heyette yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, diplomatların panikle siper aldığı ve İsrail askerlerinin demir parmaklıkların arkasından silah doğrulttuğu anlar görüldü.

İsrail ordusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, heyetin “onaylı güzergâh dışına çıktığını” ve bu nedenle “uyarı atışı” yapıldığını belirtti. Ordudan yapılan açıklamada, ilgili ülkelerle temasa geçileceği ve olayın detaylarının paylaşılacağı ifade edildi.

Avrupa’dan peş peşe kınama ve elçi çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, olayı “kabul edilemez” olarak niteleyerek İsrail’in Paris Büyükelçisi’ni bakanlığa çağıracaklarını duyurdu. Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatlara yönelik tehdidin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Roma’daki İsrail büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurarak, olayın “resmi açıklığa kavuşturulması gerektiğini” belirtti. Tajani, olay sırasında heyette yer alan İtalya Başkonsolos Yardımcısı Alessandro Tutino’nun iyi olduğunu açıkladı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Diplomatların hayatına yönelik tehditler asla kabul edilemez. İsrail bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hesap vermelidir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise olayı “şiddetle kınadığını” belirtti ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un konuyu İsrailli muhataplarıyla görüşeceğini duyurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, olayda heyette bulunan iki İrlandalı diplomatın da olduğunu belirterek, “Tam anlamıyla şok oldum. Bu yaşananlar tamamen kabul edilemez” dedi.

İspanya da saldırıyı “şiddetle kınadığını” açıklarken, heyette bir İspanyol diplomatın da bulunduğu ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mısır ve Türkiye’den de sert tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaşananların “tüm diplomatik teamüllere aykırı” olduğunu belirterek, İsrail’den detaylı açıklama talep etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da olayı “şiddetle kınadı”.

Dışişleri Bakanlığı’nan yapılan açıklamada “Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir” denildi.

Cenin’de askeri kontrol devam ediyor

İsrail ordusu, yılın başında başlattığı geniş çaplı operasyon sonrası Cenin Mülteci Kampı’na metal kapılar yerleştirerek giriş-çıkışları sınırlamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Cenin kampı eskisi gibi olmayacak. Operasyon sonrasında da IDF güçleri kampta kalacak” demişti.

BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Mart itibarıyla operasyonlar nedeniyle Cenin’de yaklaşık 16 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

