Dünya

Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne yeni seyir füzesi denemesi

Güney Kore, Pyongyang yönetiminin doğu kıyısından Japon Denizi yönüne birden fazla seyir füzesi fırlattığını duyurdu. Güney Kore ve ABD, füzelerin detaylarını analiz ediyor.

NationalTurk FR22/05/2025
6 Bir dakikadan az
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne birden fazla seyir füzesi fırlattığını duyurdu.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne birden fazla seyir füzesi fırlattığını duyurdu.
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Kore Yarımadası’nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Perşembe sabahı Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) doğru seyir füzeleri fırlattığını açıkladı. Denemeler, ülkenin doğusundaki Sondok bölgesinden gerçekleştirildi.

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1 Füze denemesi sonrası inceleme başladı
2 Kuzey Kore’den son bir ayda ikinci deneme

Füze denemesi sonrası inceleme başladı

Yonhap haber ajansına göre, füzeler yerel saatle 09.00 sularında ateşlendi. Güney Kore ordusu, fırlatılan füze sayısı ve teknik özellikleri hakkında henüz net bilgi paylaşmazken, ABD’li askeri yetkililerle birlikte detaylı bir analiz başlatıldığını duyurdu.

Kuzey Kore’den son bir ayda ikinci deneme

Kuzey Kore, en son 8 Mayıs’ta aynı bölgeye çok sayıda kısa menzilli balistik füze göndermişti. Bugünkü deneme ise seyir füzeleriyle gerçekleştirildi. Pyongyang yönetiminin bu tür faaliyetleri, bölgedeki güvenlik dengesini yeniden gündeme getiriyor.

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NationalTurk FR22/05/2025
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