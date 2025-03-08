Trump ve Musk arasında gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet harcamalarını azaltma planlarını görüşmek üzere kabine üyeleri ve Elon Musk ile bir toplantı gerçekleştirdi. Beyaz Saray’daki görüşme hararetli tartışmalara sahne oldu.

Toplantıda Elon Musk, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu, bakanlığındaki personel kesintilerinin yetersiz olması nedeniyle eleştirdi. New York Times’ın haberine göre Musk, Rubio’ya “Televizyonda iyisin” diyerek, diplomatik çalışmalarına dair bir övgüde bulunmaktan kaçındı.

Musk, ayrıca Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile de hava trafik kontrolörleri konusunda karşı karşıya geldi. Musk’ın liderliğindeki Doge (Department of Government Efficiency) ekibinin, zaten yetersiz sayıda olan hava trafik kontrolörlerinin işten çıkarılmasını talep ettiği belirtildi.

Trump Devreye Girdi

Tartışmaların ardından Trump müdahale ederek Musk’ın bütçe kesintisi planlarına destek verdiğini, ancak bundan sonra nihai karar yetkisinin kabine üyelerinde olacağını belirtti. Doge ekibinin sadece danışman olarak görev yapacağını açıkladı.

Trump, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, harcamaları kısma konusunda titiz davranılacağını belirterek, “Balta yerine neşter kullanacağız” ifadesini kullandı.

Hükümet Çalışanlarına Gönderilen Tartışmalı E-postalar

Musk’ın ekibi, daha önce milyonlarca federal çalışana aylar öncesinden maaş ödemesi alarak istifa etmeleri yönünde e-postalar göndermiş ve çalışanlardan haftalık iş raporları sunmalarını istemişti. Bazı devlet kurumları, bu talimatları yasa dışı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Musk’ın Yetkisi Sorgulanıyor

Trump yönetiminin Musk’a verdiği geniş yetkiler, bazı federal yargıçlar ve hukukçular tarafından eleştiriliyor. Musk’ın Senato onayına tabi olmayan bir yetkili olarak hükümet üzerinde fazla güç sahibi olması, birçok dava konusu olmuş durumda.

Ancak toplantıdaki gerginliğe rağmen, Trump ve Musk arasındaki ilişkinin kopmadığı görülüyor. Musk, toplantının ertesi günü Trump ile birlikte Air Force One’a binerek Mar-a-Lago’daki haftasonu gezisine katıldı.

Beyaz Saray’daki bu tartışmalar, Musk-Trump ortaklığında ilk çatlak olarak yorumlansa da, iki ismin büyük ölçüde aynı hedef doğrultusunda hareket etmeye devam ettiği değerlendiriliyor.

